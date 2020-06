L'oposició li reconeix la dedicació malgrat la distància ideològica

El nexe comú de les intervencions de l'oposició va ser el to de respecte institucional i el reconeixement de la feina feta, però també es va deixar de manifest que el relleu a l'alcaldia abans que acabés el mandat obeïa a uns pactes fruit dels interessos de Junts per Manresa i ERC per repartir-se el govern.

El portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, va recordar que Junyent deixava de ser alcalde però continuava de regidor i que assumirà el rol de primer tinent d'alcalde. «És un fet singular, perquè el més habitual en casos com aquest en política municipal és que l'alcalde ho deixi del tot i, així, el balanç que es pugui fer de la seva actuació es pot fer en el context d'una etapa finita. Vostè, en canvi, acaba una etapa personal, és cert, la d'haver estat a la més alta representació local, però ha decidit continuar entre nosaltres, en un escalafó, igualment noble, però inferior».

El polític socialista va retreure a Junyent haver presidit un govern que ha viscut «molt al dia. I no hem pensat a llarg termini. Manresa està encara mancada d'un debat intens i participat que miri al futur amb els llums llargs».

González va recordar que els càr-recs públics «som elegits per governar no només per a qui ens ha votat, sinó per al conjunt de tota la ciutadania. I, és clar, això sí que és difícil. Governar, i governar bé per a tothom és gairebé una quimera. I en el context nacional actual, això més que una quimera s'ha convertit en gairebé un impossible».

La presidenta del grup municipal de Fem Manresa, Gemma Boix, va reconèixer la dedicació i el compromís de la tasca de Valentí Junyent, però al mateix temps va deixar clar que «el pas al costat d'un alcalde convergent per a nosaltres sempre és una bona notícia».

Fem es va mostrar disposada a treballar al costat del nou alcalde Marc Aloy «si es compromet a un canvi real en les polítiques de l'Ajuntament i al necessari allunyament de Junts per Manresa que el faci possible».

La regidora de la formació rupturista va instar qui prendrà el relleu de l'alcaldia aquest dissabte a tenir «més valentia política i que el canvi de lideratge al capdavant del consistori es tradueixi en un canvi real en les polítiques a desenvolupar». Un canvi que posi realment al centre de l'actuació de l'Ajuntament la vida de les manresanes i manresans, un canvi que porti canvis profunds per al conjunt de la ciutat.

Consideren que aquests canvis no seran possibles mentre es mantingui la mateixa composició de govern, i que «cal trobar altres fórmules imaginatives i possibles per aportar els canvis que la ciutat necessita».

El president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, va reconèixer la feina feta per Valentí Ju-nyent i el fet que només el socialista Jordi Valls ha estat més temps a l'alcaldia de Manresa que ell, i va advertir al nou alcalde que, com l'anterior, «ens tindrà al seu costat si no practica una política partidista» i se'ls trobarà de cara si consideren que no es governa per a tothom.