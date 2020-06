Manresa encara no té data per a l'obertura de l'oficina del SEPE

L'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de Manresa encara no ha obert les portes al públic després del confinament per la pandèmia, però preveu fer-ho el proper 29 de juny. L'equip del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal, l'antic Inem), que treballa en una planta de l'edifici del SOC a Casa Caritat, no té ni data d'obertura. A les oficines del SOC de Manresa s'hi treballa, amb amb restriccions encara quant a personal, des d'aquest dilluns, però no fa encara atenció al públic. A Manresa tota les gestions que corresponen tant al SOC com al SEPE s'està fent per teletreball.

Tot i que la resta d'oficines del SOC el personal es va reincorporar als seus llocs de treball (encara sense atenció al públic) la setmana passada, a Manresa s'ha retardat l'arribada dels treballadors per unes obres a l'ascensor de l'edifici, segons explicava ahir a aquest diari Trinitat Rovira, cap del Servei Territorial d'Ocupació a la Catalunya Central.

El SOC i el SEPE

El SEPE, depenent del govern central, és l'organisme encarregat de tramitar les prestacions generades pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Al Bages hi ha 17.973 persones afectades per ERTO (pràcticament la meitat, 8.113, a Manresa), de més de 2.000 expedients presentats a la comarca des de l'inici de la pandèmia (segons dades de Treball corresponents a aquest dilluns). Com al conjunt de l'Estat, també al territori central es mantenen les queixes generalitzades pel no cobrament de les prestacions, errors en els expedients i falta d'inclusió dels fills en el perfil dels demandants, entre moltes altres. Però a Manresa, ni a la resta de comarques del territori, no hi ha possibilitat de fer arribar aquestes queixes directament al SEPE. Tota la relació fins ara amb el SEPE és digital. «És un greu problema, perquè bona part de la població té uns coneixements digitals baixos. I aquests canals, a més, sovint requereixen disposar de certificat o DNI digital», apunten fonts de CCOO.

La feina del SOC, que depèn de la Generalitat, està desvinculada de la gestió dels ERTO. El SOC té les competències en les polítiques actives d'ocupació: la gestió de les ofertes de treball i els cursos de formació, entre d'altres. Al SOC, on Trinitat Rovira insisteix que s'ha atès els usuaris «des del 16 de març telemàticament, i s'han donat tots els serveis», bona part de les consultes que arriben aquestes setmanes de pandèmia han estat relatives a qüestions que hauria de resoldre el SEPE, com és el cas de l'impagament de les prestacions, expliquen fonts coneixedores del funcionament dels dos organismes. L'allau de queixes desborda els treballadors del SOC, que no hi tenen competències. «Es va obrir una bústia per a reclamacions i es van reunir 4.000 queixes que es van enviar al ministeri, perquè hi donés resposta», aclareixen fonts de Treball de la Generalitat.



SEPE: sense data

Els treballadors del SEPE que operen a Catalunya, sempre dins les oficines del Servei d'Ocupació, encara no s'han incorporat enlloc físicament als seus llocs de treball, tret de les Terres de l'Ebre. A la Catalunya Central, com a la resta del país, no hi ha un calendari encara per saber quan tindrà lloc la incorporació dels funcionaris de l'Estat, fet que proporcionaria un horitzó per saber quan hi començarà a haver atencions presencials. I, de fet, si hi ha una data per a la reincorporació física al lloc de treball o per a la reobertura al públic de les oficines del SEPE, tampoc no és possible saber-la: el telèfon del departament de comunicació del ministeri de Treball no atén les trucades i a la pàgina web de l'organisme la reobertura de les oficines de Barcelona no té data.

«El SEPE serà qui establirà el ritme d'incorporació de la seva gent a les oficines», expliquen fonts del departament de Treball. «És decisió del SEPE» quan es farà la reincorporació. Trinitat Rovira afegeix que, «si el SEPE hagués volgut obrir les seves instal·lacions, se'ls haurien obert les portes de l'edifici del SOC de Manresa». Però no ha estat el cas.



No sense cita prèvia

Les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) van començar a obrir de manera gradual per als seus treballadors a tot Catalu-nya la setmana passada, menys a les comarques de Barcelona, tret de la Catalunya Central.

Amb tot, per la pandèmia hi ha hagut canvis en la forma de relacionar-se amb l'usuari: per ser atès ara és imprescindible demanar cita prèvia a un número de telèfon gratuït, fet que no passava abans de l'inici de la crisi sanitària.

A més, les persones que vulguin acostar-se a una de les oficines hauran de portar mascareta. L'aforament dels espais serà limitat i la sala d'espera estarà inhabilitada. Això suposa un canvi significatiu respecte de l'atenció dels treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya al públic; no així pel que fa als del SEPE, ja que el servei estatal ja fa molt temps que no atén sense cita prèvia.

Les primeres oficines que van obrir un cop iniciada la fase 3 del desconfinament van ser les de les Terres de l'Ebre a Amposta, Tortosa i Móra d'Ebre, segons informava ACN.