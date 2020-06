El PSC creu que el govern de Manresa erra l'estratègia si vol que el Papa vingui

El portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, creu que ERC i Junts per Manresa s'equivoquen d'estratègia si volen que el Papa vingui el 2022 per commemorar els 500 anys d'estada de sant Ignasi a la ciutat.

El polític socialista ha volgut recordar que si l'Ajuntament realment volia que el Papa pogués convèncer la seva diplomàcia de la conveniència d'un viatge a Espanya, «crec que podem assegurar que recordar-li l'existència d'un conflicte polític com el que entre tots volem superar no era la millor manera de fer-ho, Una visita d'un cap d'estat va sempre acompanyada de la rebuda oficial d'un altre cap d'estat. Si ve el Papa hem d'assumir que també vindrà el cap d'estat, que serà qui haurà de tramitar la invitació diplomàtica oficial. Tant de bo que entre tots ho aconseguim, però pensem que el viatge a Roma no va ser finalment la millor estratègia per aconseguir-ho».

González ha recordat que bona part del ressò mediàtic de la visita de la delegació manresana a Roma va ser «pel regal» que Marc Aloy, que dissabte serà investit alcalde, li va fer del llibre d'Oriol Junqueras Reflexions des de Lledoners.

Segons González, el grup municipal del PSC va donar suport previ a la visita perquè «creiem en els beneficis d'una visita vaticana a la ciutat, i vam estar d'acord amb el viatge tot i les complicacions que suposava fer-ho en plena pandèmia quan els ciutadans de Manresa no podien sortir de la seva àrea sanitària».

Però afegeix que «després ens vam trobar amb la descortesia del govern que havia obviat en la informació prèvia que el viatge era per una altra cosa, i que els diners públics emprats per fer-la (quasi 7.000 euros amb suport inclòs de la Diputació) no tenien el mateix objectiu últim que se'ns va explicar a l'avançada».



El govern va mentir

A més, el PSC vol constatar «certs detalls que demostren la ineficiència de la visita: set homes i cap dona, dos càrrec de confiança i un tècnic que en una visita oficial no sabem ben bé què hi feien; i una quarantena obligada posterior de 14 dies per a tots els membres de l'expedició que no estava planificada per molt que el govern així ho hagi justificat en una mentida que no s'hauria d'haver fet mai: perquè si estava clar que després de la visita havien d'estar tots els membres en quarantena de 14 dies (que tampoc no es va complir i que es va deixar en només 8 dies), com és que les reunions previstes amb presència de Calmet, Aloy i Junyent de la setmana següent només es van començar a canviar de format o calendari el mateix dilluns 8 de juny? No hauria estat més lògic fer-ho amb temps en benefici de tots?