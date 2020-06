La regió sanitària central detecta 16 nous casos de covid les últimes hores

Cap canvi a les darreres hores pel que fa a afectacions per la covid als centres sanitaris de Manresa. Entre la Fundació Althaia i l'Hospital de Sant Andreu hi ha 8 persones ingressades, xifra que es manté des de dilluns passat.

7 són a Althaia -on diumenge n'hi havia 10- i 1 a Sant Andreu. No hi ha hagut decessos, que són 234 des que va començar l'emergència sanitària. Es manté igual des del passat 29 de maig . Tampoc no hi ha hagut cap alta les últimes hores. D'altes se n'han donat 1.093 entre Althaia i Sant Andreu.

En canvi a la regió sanitària de la Catalunya central s'han confirmat les darreres hores 16 nous casos de pacients amb el coronavirus. Dels 6.430 que hi havia el dimecres s'ha passat aquest dijous als 6.446. No hi ha hagut decessos.

Es mantenen els 1.567 morts a causa de la covid. I sí en canvi que hi ha hagut noves altes. Set més, amb la qual cosa ja arriben a les gairebé 3.000 des que es va declarar l'emergència sanitària. Concretament són 2.933.

La regió sanitària de la Catalunya central engloba les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Moianès i Osona.