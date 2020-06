La residència Catalunya es va buidant però es mantindrà tot l'equipament per si fa falta

A final d'aquest mes ja no quedarà ningú a la residència Catalunya de Manresa, que durant aquests dies de pandèmia s'ha utilitzat com el que s'anomena hotel-salut per a persones grans sense coronavirus.

En total s'hi hauran estat 13 avis i àvies procedents de diverses residències de gent gran de Manresa i comarca que no havien contret la infecció però que s'hi van traslladar per descongestionar els seus centres d'origen en plena emergència sanitària. La residència, l'única de titularitat municipal que hi havia a Manresa, es va tancar el 2018. Es va reobrir l'abril passat per donar resposta a la falta d'espais que va generar la covid. Es deixarà equipada i preparada per si cal tornar-la a utilitzar en cas de rebrots.

L'Ajuntament de Manresa i el departament de Salut van decidir reobrir l'equipament, situat al centre cívic Selves i Carner, amb la idea que fos una mesura temporal per reduir la pressió a residències d'avis, facilitar la seva reorganització de circuits, dur a terme les tasques de desinfecció necessàries i, a partir d'aquí, continuar atenent els usuaris i retornar a poc a poc a la normalitat. És el que s'ha fet fins ara. A mesura que els equipaments han establert les noves mesures de seguretat, els residents que hi havia han anat tornant als punts d'origen després de l'estada temporal a la residència Catalunya. El centre encara disposava de llits adaptats i de material d'atenció a la dependència.

Es tracta d'un equipament que es va posar en marxa el 1988 i que es va començar a desallotjar l'abril del 2018. Segons l'Ajuntament, s'hi havien de fer obres de condicionament que no podia assumir.