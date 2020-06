Vint-i-setè dia consecutiu sense defuncions per covid a Manresa

Situació estable a Manresa pel que fa a l'afectació per coronavirus. Avui ha estat el dia vint-i-setè sense defuncions per covid als centres sanitaris de Manresa. La darrera mort per coronavirus va ser comunicada el dia 29 de maig.

Les dades d'avui de la Fundació Althaia són 1.045 altes acumulades, 8 persones ingressades per coronavirus i 170 víctimes mortals acumulades.

Avui no s'ha donat cap alta a l'hospital Sant Joan de Déu, hi ha una persona més ingressada i no hi ha hagut cap defunció. El 23 de maig hi va haver el darrer mort a Althaia i es va passar de 169 a 170 víctimes.

L'hospital de Sant Andreu manté les mateixes dades des del dia 5 de juny: 48 altes donades, 64 morts acumulades a causa de l'epidèmia i un únic ingressat per coronavirus.

En conjunt hi ha hagut 234 víctimes mortals als centres hospitalaris de la ciutat, que han pogut donar fins ara 1.093 altes i hi ha nou ingressats per coronavirus.