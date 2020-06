ERC defensa la investidura al Kursaal i demana al PSC que no hi falti

ERC ha respost la negativa del PSC a acudir a l'acte d'investidura de Marc Aloy, dissabte al migdia al teatre Kursaal de Manresa, demanant al partit socialista que es repensi dur a terme una acció que serà la primera vegada que passa en la història de la democràcia a la ciutat, com és que un grup polític municipal no assisteixi a la investidura d'un alcalde.

Marc Aloy ha assegurat que l'únic que s'ha volgut fent l'acte al Kursaal és que sigui un ple d'investidura amb condicions similars al que han tingut els alcaldes que l'han precedit.

Aloy explica en la resposta al portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, que en les condicions actuals, fruit de les mesures necessàries amb motiu de la pandèmia de la covid-19, l'aforament al Saló de Sessions en la sessió de dissabte seria de set persones, tenint en compte que diversos mitjans de comunicació ja han confirmat la seva assistència. Set persones. Unes quantes més (40 com màxim, ja que cal garantir el distanciament) ho podrien seguir des d'una pantalla a la Sala de Columnes. En total, 47 (només 7 de forma directa).

En condicions normals, l'aforament del Saló de Sessions és de 90 persones assegudes, i unes 40 més dretes. És a dir, 130. A la Sala de Columnes, n'hi caben unes 60 d'assegudes i 40 de dretes. 100 més. En total: 230. Aquest és, aproximadament, l'aforament disponible del consistori. El que hi ha hagut en qualsevol altra sessió d'investidura i en tots els actes institucionals que es duen a terme a l'Ajuntament de Manresa. És a dir, de 230 persones que hi caben habitualment, passaríem a 47 (aproximadament 5 vegades menys).

Com que la situació excepcional que estem vivint fa moltes setmanes que dura, el gabinet d'alcaldia (prèvia consulta amb la secretaria general de l'Ajuntament, que en va validar la legalitat), va proposar un canvi de lloc per a la celebració del ple, per garantir un aforament similar i garantint les condicions de distanciament físic. Es va acordar que el Kursaal (un espai que acull congressos i actes de tota mena, on es pot assistir amb comoditat) podia ser adient. La proposta es va comunicar telefònicament als grups municipals el dia 29 de maig (fa 27 dies) i es va tirar endavant. Cap grup polític hi va mostrar rebuig públicament. Per tant "s'ha buscat el mateix tracte que ha tingut qualsevol alcalde que ha estat investit a la ciutat. Ni més, ni menys."

27 dies més tard (48 hores abans del ple) el PSC demana que es realitzi el ple al Saló de Sessions i que, si no es fa d'aquesta manera, no hi assistiran.



Un fet inèdit en democràcia

Aloy afirma que "es tracta d'un fet inèdit a la democràcia: un grup polític no assistirà a la presa de possessió d'un alcalde. Mai fins ara cap grup polític havia pres aquesta decisió, per cap motiu".

L'actual alcalde accidental de Manresa recorda que l'Ajuntament va obrir la possibilitat de reservar entrades a l'avançada pel fet que, per raons de seguretat, cal que les localitats siguin preassignades. Per aquest motiu, es va fer difusió de l'enllaç des del qual tota la ciutadania podia reservar entrades. Com sempre, el Ple Municipal és públic, obert a tota la ciutadania. Es va preveure un aforament del 50% del que és habitual al Kursaal, a banda de files que quedarien reservades per a premsa, de manera que l'aforament final quedaria limitat a unes 300 persones.

Explica que avui mateix, l'Ajuntament ja ha desactivat el sistema d'assignació de localitats. La xifra de reserves és de 260, unes 30 més de les que hi hauria pogut haver a l'Ajuntament en condicions normals. Així que l'aforament serà finalment similar al que hauria pogut haver-hi en condicions normals.



Una qüestió d'aforament

Recorda que el canvi d'ubicació es va dur a terme per una qüestió estrictament de capacitat d'aforament. Demana tenir en compte que el ple de dissabte no coincideix amb la resta de constitucions de consistoris. És per aquest motiu que es va considerar que possiblement alcaldes i alcaldesses i ciutadania d'altres localitats voldrien ser presents al ple.

Continua explicant que el Kursaal és un espai municipal, apte per a tota mena d'actes que hagin d'acollir un nombre considerable de persones, ben preparat i amb condicions. "L'ordre del dia és exactament el mateix que tots els altres plens extraordinaris de presa de possessió".

Mentre que el PSC afirma que l'oposició no sap ben bé quin és el paper que se'ls reserva, Aloy replica que el PSC "sap perfectament que el guió serà el de sempre. Serà un ple municipal extraordinari, ni més ni menys, però en un altre espai".



En pavellons sense polèmica

Aloy assegura que al tenir en compte que a causa de la pandèmia, s'han realitzat plens ordinaris (i també d'investidura) en pavellons esportius, palaus de congressos i altres espais similars. De fet en tenim exemples recents a diversos ajuntaments, alguns de ben propers, sense que això hagi comportat cap mena de polèmica.

Reitera que, com no pot ser d'una altra manera, el ple és obert a tota la ciutadania, que ha pogut fer la reserva els darrers dies. "Entre el públic hi haurà la presència de representants del meu partit, és clar. Ho admeto, sí: a ERC hi ha il·lusió per l'accés a l'alcaldia, 84 anys després de la darrera alcaldia republicana. Això representa un problema? Si un membre del seu partit accedís a l'alcaldia, no assistirien al Ple representants del seu partit?", demana.

Entre els assistents hi haurà representants institucionals i de la direcció d'ERC. Pel fet que Manresa és una de les poblacions destacades de Catalunya, han considerat adient ser presents al ple de presa de possessió. I demana: "No és un honor per a la ciutat de Manresa? Creu que, si el ple s'hagués celebrat al Saló de Sessions, no hi haurien assistit? No cal dir que ni intervindran públicament ni tindran cap mena de paper a l'acte, simplement han decidit assistir-hi per fer costat al nou alcalde".

No és un aquelarre

Sobre la sospita que l'acte es converteixi en un "aquelarre partidista", "reitero que l'ordre del dia està perfectament pautat i és exactament el mateix que qualsevol Ple d'aquestes característiques. On veu la possibilitat de fer un aquelarre?", demana.

És per tots aquests motius que assegura no entedre la decisió del PSC de no assistir al Ple. "Ni vostè ni els regidors i regidores del grup municipal del PSC. I per això, li demano que la reconsideri. Encara hi és a temps. El seu és un partit que sempre ha manifestat respecte institucional, més enllà de les lògiques diferències ideològiques entre les formacions. No puc entendre de cap de les maneres que, en el que crec que és una manca de consideració a la corporació, a les persones a qui vostè representa i a tota la ciutadania, decideixi no assistir al ple municipal. Una decisió fins ara mai vista a Manresa i que em dol profundament".

Acaba dient que "estic disposat a seguir-ne parlant per tal que dissabte visquem el ple que tots volem i que Manresa mereix, amb tots els regidors i regidores presents".