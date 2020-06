L'Ajuntament i la Politècnica estrenyen les seves relacions científiques i tècniques

L'Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya, que té una de les seus campus a la ciutat, han signat un acord per estrènyer la seva cooperació en els àmbits científics, tècnics i econòmics. Una de les apostes de l'acord és accelerar la transformació digital de la ciutat per convertir les noves tecnologies de la comunicació i la informació en una oportunitat de desenvolupament de Manresa i de la seva activitat econòmica. Es faria a través de la transferència de coneixement per part de la universitat.

A l'acte de la signatura hi va assistir el fins ara alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres.