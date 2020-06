Manresa tanca l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i la d'Atenció Econòmica pel positiu d'un treballador

L'Ajuntament de Manresa ha tancat l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i l'Oficina d'Atenció Econòmica, les dues a la planta baixa de l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major perquè un dels treballadors ha donat positiu per coronavirus. Els serveis s'han tancat com a mesura de precaució i per evitar contagis. La resta de funcionaris s'han sotmès a la prova per confirmar si pateixen també la covid-19. En funció dels resultats es tornaran a obrir els dos centres d'atenció ciutadana. Ja van estar tancats durant el confinament i es van reobrir el mes passat.