Els Pallapupas tornen a animar la mainada ingressada a Sant Joan de Déu

Han estat varies setmanes sense trepitjar l'hospital, però des d'aquesta setmana els Pallapupas ja tornen a fer riure la mainada ingressada a Sant Joan de Déu de Manresa. Després d'uns mesos aturats pel confinament, aquesta activitat s'ha reprès amb els horaris habituals: dos matins a la setmana, que fan coincidir amb les programacions de quiròfan. Els seus integrants treballen com sempre han fet, colze amb colze amb el personal sanitari i adaptant els seus protocols d'intervenció a la nova normativa de seguretat.

Els Pallapupas han estat els primers pallassos d'hospital de tot l'estat en tornar als centres. Això ha estat possible gràcies a una estreta col·laboració amb el personal sanitari i al reconeixement que aquests donen a la tasca de l'entitat. Els Pallapupas no només milloren la salut emocional dels pacients sinó que els aporten un anhelat parèntesi a setmanes de tensió extrema i esgotament. "Els Pallapupas seguim convençuts que ara, riure és més necessari que mai i creiem que aquesta pandèmia ens ha de servir per fer un veritable canvi cultural, on el riure i l'humor siguin un element imprescindible dins del sistema sanitari", comenta Angie Rosales, directora i fundadora de Pallapupas.

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és uns dels primers centres on els Pallapupas es reincorporen. Abans ho han fet a l'Hospital de Terrassa, al Sant Joan de Déu de Barcelona i a l'ICO d'Hospitalet. També estan presents a l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital del Mar, amb intervencions en espais comuns com a homenatge al personal sanitari.

Pallapupas és una organització sense ànim de lucre fundada l'any 2000, que ajuda als pacients i als seus familiars a fer un canvi positiu a través del riure i a l'humor per tal de millorar el seu estat d'ànim i créixer com a persona en el procés de la malaltia.

Pallapupas està formada per actors i actrius professionals, formats en una metodologia assistencial i adaptada a cada persona. Visiten anualment unes 66.500 persones i la seva tasca arriba a més de 170.000 beneficiaris: infants hospitalitzats, adults diagnosticats amb càncer i gent gran. També ajuda als familiars dels pacients i al personal d'infermeria i mèdic, facilitant la seva feina assistencial. Actualment Pallapupas està present a 14 hospitals de tota Catalunya.