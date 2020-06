Polseres contra l'oblit i en agraïment a la lluita contra el coronavirus

En un acte senzill però emotiu durant el qual s'ha escapat algun sanglot i gairebé llàgrimes, aquest migdia el Fòrum Econòmic de la Catalunya central ha fet lliurament aquest dijous al matí de les primeres polseres a personal dels centres hospitalaris de Manresa i Berga que va ser al primer front en la lluita contra la covid. Se n'editaran 3.000 que ha fet Ampans amb un disseny exclusiu de David Victori.

L'acte s'ha fet a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. Senzill perquè no hi ha hagut escarafalls. Emotiu perquè qui ha lliurat les polseres han sigut dues persones que han patit la malaltia. Miquel Roset, de 67 anys, que es va estar més de 70 dies ingressats, dels quals 4 setmanes en coma, i la waterpolista de la selecció espanyola Paula Leitón, de 20 anys, que també va haver d'ingressar a causa del coronavirus i posteriorment va haver de passar el confinament aïllada a casa.

Es tracta d'un reconeixement que les entitats que formen el fòrum han volgut retre els sanitaris. «Les polseres no tenen valor», ha assegurat en nom de l'entitat Fèlix Salido, «però sí que expressa l'agraïment de la societat civil que representem». Ha assegurat que «és un disseny exclusiu, per un moment exclusiu i per a gent exclusiva».

Les primeres polseres les han rebut caps de serveis, metges, infermeres, auxiliars, personal de neteja i d'altres serveis dels centres sanitaris, i més endavant es farà arribar a tots els professionals dels centres hospitalaris.

En nom de tots ells la infemera Lídia Rubio ha expressat el seu agraïment al suport rebut, sobretot els dies de més pressió. «Venir era dur. Era la nostra feina. Sentir-nos acompanyats va ser un gran alleugeriment».

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, institució que ha rebut una placa amb el mateix logo de la polsera -on s'hi pot llegir un gràcies en un format com si fos un electrocardiograma- ha afirmat que «soc un convençut de la importància del territori per la nostra institució. En aquests moments tan crítics i d'incertesa necessitàvem palanques de seguretat. I l'hem tingut al territori. Ens hem sentit acompanyats i estimats». Ha tingut, també paraula d'agraïment per a tots els professionals.

La mateixa escena s'ha repatit durant aquest dijous al matí a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa i al Sant Bernabé de Berga.