El PSC diu que la presa de possessió d'Aloy al Kursaal serà un «aquelarre partidista»

El PSC de Manresa ha comunicat que no assistirà al ple de nomenament de Marc Aloy (ERC) com a nou alcalde de Manresa. El grup municipal socialista considera que més que un acte institucional serà un "aquelarre partidista" celebrat al teatre Kursaal i amb els grups municipals d'oposició de "mers espectadors".

En una carta signada pel portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, i adreçada a Marc Aloy (ERC) com alcalde accidental li diu que "encara som a temps– de celebrar el Ple Municipal de dissabte que ve (el de la seva investidura com alcalde per als propers tres anys), en l'indret on fa només dos dies ja vam celebrar un altre Ple igualment solemne post 'estat d'alarma' per la Còvid-19".

Explica que quan es va comunicar al PSC fa unes tres setmanes la possibilitat de fer el canvi "ja li vam comentar que el teatre Kursaal no ens semblava la millor opció, però vam confiar en què si finalment es triava aquesta alternativa es faria només per garantir un mínim aforament. Tanmateix no es pot negar que, dimarts, vam poder comprovar en el Ple de comiat de l'alcalde Junyent que, tot i l'actual moment, es podia fer una sessió més que digna, i amb un bon nombre d'autoritats, familiars i amics (més de seixanta persones en total), sense necessitat de canviar de sala".

El polític socialista pregunta "per què ha de ser diferent el comiat de nou anys d'alcaldia Junyent que la investidura d'Aloy?".

I afegeix, "potser ens equivoquem, però cada dia que passa, tenim més la sensació que vostè i la formació política que representa no heu promogut el canvi d'ubicació a la recerca d'un aforament mínim sinó més aviat per poder celebrar la seva presa de possessió davant d'un bon nombre de militants i simpatitzants polítics. És una opció legítima, però nosaltres no la podem admetre".

El de la presa de possessió de l'alcalde, segons el PSC, "és un acte institucional i no un acte polític de partit que és el que ens temem que acabarà sent la sessió de dissabte si la mantenim en l'escenari d'un teatre, amb la despesa pública que això representarà a benefici d'una part".

A més, el president local d'ERC, Ramon Fontdevila, "ho ha dit també ben clar en la carta d'invitació que ha enviat. Segons la missiva que hem sabut que s'ha tramès: l'acte es fa al Kursaal per culpa de la pandèmia i per poder disposar d'un aforament simila" al de la Sala de Plens. Doncs bé. Un aforament similar serien 90 persones (130 si contem la sala de columnes)".

Així que considera que "vostès, el que estan preparant (i venent pel ticketing del Kursaal encara que sigui al preu de 0 euros) són entrades per a un espectacle a major glòria del seu partit en el qual la resta de grups municipals no sabem ben bé quin és el paper que se'ns reserva en el 'seu' guió".

Considera que una sala amb un aforament similar hauria estat una sala per a 90 persones i no una sala de 300 butaques disponibles "que vostès han muntant al teatre (un 333% més d'aforament que a l'Ajuntament) i que ara estan fent tots els esforços per omplir fins el pal de la bandera de correligionaris".

El PSC no dubta "de la seva bona intenció inicial, però creiem que a vostès se'ls ha anat de les mans l'organització de l'esdeveniment i, com a grup municipal a l'oposició, hem valorat finalment que, en aquestes circumstàncies, no és lògic que participem del que sospitem que acabarà sent un aquelarre partidista amb nosaltres de mers espectadors d'alt d'un "escenari teatral" i no allà on toca de veres; és a dir a la Sala més noble de la Casa Consistorial".

Acaba dien que estan a temps de rectificar. "Si creuen convenient fer-ho estarem encantats d'assistir a la seva investidura. Sinó ja li comuniquem que no hi participarem, raó per la qual, també entrem aquest escrit a registre a Secretaria General perquè serveixi, si fa el cas, de renuncia obligada a presidir la mesa d'edat, tal i com li pertocava al nostre President de Grup, senyor Joaquim Garcia i Comas".