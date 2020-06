La regió sanitària central detecta 16 nous casos de covid

Cap canvi a les darreres hores pel que fa a afectacions per la covid als centres sanitaris de Manresa. Entre la Fundació Althaia i l'Hospital de Sant Andreu hi ha 8 persones ingressades, xifra que es manté des de dilluns passat. 7 són a Althaia -on diumenge n'hi havia 10- i 1 a Sant Andreu. No hi ha hagut decessos, 234 des que va començar l'emergència sanitària. La xifra es manté igual des del 29 de maig. Tampoc no hi ha hagut altes. Se n'han donat 1.093 entre Althaia i Sant Andreu.

En canvi, a la regió sanitària de la Catalunya Central s'han confirmat les darreres hores 16 nous casos de pacients amb coronavirus. Dels 6.430 que hi havia dimecres s'ha passat aquest dijous als 6.446. No hi ha hagut decessos. Es mantenen els 1.567 morts a causa de la covid. I en canvi hi ha hagut noves altes. Set més, amb la qual cosa ja arriben a les gairebé 3.000 des que es va declarar l'emergència sanitària. Concretament en són 2.933. La regió sanitària de la Catalunya Central engloba les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia, el Moianès i Osona.

Per la seva banda, el departament de Salut va informar ahir que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 70.773 casos positius acumulats de coronavirus. A les darreres hores s'han confirmat 156 més que no pas els que hi havia dimecres. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.134 persones han estat ingressades en estat greu. Actualment en són 60, xifra que no ha variat.

Des de l'inici de la pandèmia de la covid-10 a Catalunya fins ahir, s'han comptabilitzat un total de 39.419 altes hospitalàries de persones diagnosticades afectades per la malaltia. En són gairebé una cinquantena més que el dia anterior. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.937 persones han estat confirmades com a positius de covid.

Tal com va ordenar Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de difunts a causa de la malaltia. Són un total de 12.523 defuncions fins ara. La xifra no ha variat les últimes hores. D'aquestes 6.835 persones han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 794 al domicili. Els casos restants són casos que no es poden classificar.