S'acaba el termini per enviar fotos per a l'exposició «Manresa confinada»

Avui, dijous, finalitza el termini per enviar fotografies per a l'exposició «Manresa confinada». Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament dirigida a tota la ciutadania en general per participar en un recull fotogràfic de la història local més recent de la ciutat per recollir fotografies que han de servir per preservar en la memòria el confinament durant la pandèmia del coronavirus.

L'objectiu és recollir imatges del dia a dia del confinament, ja sigui a casa, a la feina, o bé dels serveis que han continuat funcionant. Amb tots els documents es preveu fer exposicions audiovisuals als equipaments culturals de la ciutat que s'inaugurarien per la festa major. La documentació es dipositarà, després, a l'Arxiu Comarcal del Bages. Les imatges s'han d'enviar a manresaconfinada@gmail.com.