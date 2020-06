La UVic-UCC estudia oferir nous graus d'Odontologia i el primer d'Audiologia a l'Estat

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) està estudiant la possibilitat d'oferir estudis d'Odontologia i el grau d'Audiologia, el primer que s'oferiria a l'Estat. Ho ha avançat el responsable de la Fundació d'Estudis Superiors de Ciències de la Salu,t Josep Arimany. És la institució impulsada per la Fundació Universitària Balmes de Vic i la Fundació Universitària Bages de Manresa per desenvolupar els estudis de Medicina que actualment s'imparteixen tan a Vic com a Manresa.

En declaracions a El 9 Nou de Vic, Arimany ha avançat que un dels projectes que té entre mans la institució universitària és impulsar els estudis d'Odontologia i d'Audiologia, branca de la medicina per diagnosticar i prevenir problemes auditius. Aquest últim grau, que seria de 4 anys i no pas 6 com els de Medicina, serien els primers d'aquesta tipologia que s'impartirien a l'Estat espanyol i tindrien el suport de la Facultat de Medicina de Hannover, a Alemanya, segons Arimany.

Fonts de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) afirmen que els dos projectes estan en fase d'exploració, però no hi ha res definit, encara.

Complementarien els estudis de Medicina que ja s'imparteixen a la UVic-UCC i que al setembre iniciaran el seu quart curs. En aquest sentit Arimany assegura a la mateixa entrevista que va ser un encert optar per la titulació a la universitat central. «Tenim facultatius de gran nivell que venen a fer de professors». Assegura que durant la pandèmia ha quedat demostrat que falten facultatius mèdics. «Quan ens deien que érem bojos amb aquest projecte ara es veu que estaven equivocats. La realitat és que es necessitaran molts metges més perquè la corba demogràfica és la que és».

Arimany també reclama més finançament per al Consorci Hospitalari de Vic. «A mi no m'agrada mai fer comparacions, però aquí sí que la vull fer. Si ho comparem amb el Bages i el seu hospital, l'Althaia, és evident que tenen un finançament molt més alt. Hem de lluitar per revertir aquesta situació perquè si no es va generant dèficit i dèficit».