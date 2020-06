Disputa entre PSC i ERC pel trasllat al Kursaal de la presa de possessió d'Aloy

Tempesta política a l'Ajuntament de Manresa. El PSC ha comunicat que no assistirà demà al ple de nomenament de Marc Aloy (ERC) com a nou alcalde de Manresa. El grup municipal socialista considera que, més que un acte institucional, serà un «aquelarre partidista» celebrat al teatre Kursaal i amb els grups municipals d'oposició de «mers espectadors».

L'anunci socialista ha generat sorpresa, dolor i incredulitat entre els republicans, sobretot pel que fa a Aloy, que adverteix que serà el primer cop en democràcia que el nomenament d'un alcalde de Manresa es fa sense la presència de tots els grups polítics municipals.

El PSC reclama a ERC que renunciï a fer l'acte al Kursaal i que el dugui a terme al saló de sessions. I Esquerra demana al PSC que no cometi l'error de no ser en un acte que si es fa a l'ajuntament només podria tenir 7 persones de públic al saló de sessions i unes desenes a la sala de Columnes.

«Ni aquelarre partidista ni l'oposició com a mers espectadors, simplement un ple d'investidura en condicions d'aforament similars a les dels alcaldes que m'han precedit. Res més», diu Aloy, que no entén que aquest tema surti dos dies abans de l'acte quan va ser comunicat el 29 de maig, 27 dies abans.

En una carta signada pel portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, i adreçada a Marc Aloy (ERC) com a alcalde accidental, li diu que «encara som a temps de celebrar el ple municipal de dissabte que ve (el de la seva investidura com a alcalde per als propers tres anys) en l'indret on fa només dos dies ja vam celebrar un altre ple igualment solemne postestat d'alarma per la covid-19».

Explica que quan es va comunicar al PSC fa unes tres setmanes la possibilitat de fer el canvi d'emplaçament «ja li vam comentar que el teatre Kursaal no ens semblava la millor opció, però vam confiar que si finalment es triava aquesta alternativa es faria només per garantir un mínim aforament. Tanmateix no es pot negar que, dimarts, vam poder comprovar en el ple de comiat de l'alcalde Junyent que, tot i l'actual moment, es podia fer una sessió més que digna, i amb un bon nombre d'autoritats, familiars i amics (més de seixanta persones en total), sense necessitat de canviar de sala».

El polític socialista pregunta «per què ha de ser diferent el comiat de nou anys d'alcaldia de Junyent que la investidura d'Aloy?». I afegeix: «potser ens equivoquem, però cada dia que passa, tenim més la sensació que vostè i la formació política que representa no han promogut el canvi d'ubicació a la recerca d'un aforament mínim sinó més aviat per poder celebrar la seva presa de possessió davant d'un bon nombre de militants i simpatitzants polítics. És una opció legítima, però nosaltres no la podem admetre».

Carta de resposta



La resposta d'Aloy va ser una altra carta en què explica que el canvi de lloc per a la celebració del ple s'ha fet per garantir una capacitat similar preservant les condicions de distanciament físic. I el que s'ha fet és «buscar el mateix tracte que ha tingut qualsevol alcalde que ha estat investit a la ciutat. Ni més, ni menys».

L'actual alcalde accidental recorda que l'Ajuntament va obrir la possibilitat de reservar entrades a l'avançada pel fet que, per raons de seguretat, cal que les localitats siguin preassignades.

Per aquest motiu, es va fer difusió de l'enllaç des del qual tota la ciutadania podia reservar entrades. Es va preveure una ocupació del 50% del que és habitual al Kursaal, a banda de files que quedarien reservades per a premsa, de manera que la capacitat quedaria limitada a unes 300 persones.

Un cop coneguda la queixa socialista, Aloy explica que es va desactivar el sistema d'assignació de localitats. «La xifra de reserves és de 260, unes 30 més de les que hi hauria pogut haver a l'ajuntament en condicions normals. Així que l'aforament serà finalment similar al que hauria pogut haver-hi en condicions normals».

Aloy assegura que cal tenir en compte que, a causa de la pandèmia, s'han realitzat plens ordinaris (i també d'investidura) en pavellons esportius, palaus de congressos i altres espais similars. «De fet en tenim exemples recents a diversos ajuntaments, alguns de ben propers, sense que això hagi comportat cap mena de polèmica».

Per tot plegat demana a González que s'hi repensi i no generi una situació que serà «una manca de consideració a la corporació, a les persones a qui vostè representa i a tota la ciutadania. Una decisió fins ara mai vista a Manresa i que em dol profundament».

Crítiques de Fem Manresa



Hores després de la plantada del PSC i abans de la resposta republicana, Fem Manresa va anunciar que assistiria al ple, però per denunciar públicament que Esquerra «vol aprofitar un acte protocol·lari per fer campanya electoral amb diners públics».

Per a Fem és palès que «l'acte és totalment partidista i gens institucional» i si el PSC no hi va encapçalarà la reclamació de l'oposició «d'un canvi de model de ciutat».