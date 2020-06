Polseres exclusives per a gent exclusiva davant el coronavirus

El virus no m'ha matat», va dir emocionat Miquel Roset. Va passar 70 dies a l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus, dels quals 4 setmanes en coma i intubat. Ahir, visiblement emocionat, va relatar la seva experiència davant representants dels treballadors d'Althaia, durant el lliurament de les polseres d'agraïment al personal de la fundació sanitària, una iniciativa del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central. Escenes similars també es van viure ahir a l'Hospital de Sant Andreu i al Sant Bernabé de Berga.

L'acte que es va fer a l'Hospital de Sant Joan de Déu va ser senzill però emotiu. Es va escapar algun sanglot i també alguna llàgrima. Es repartiran 3.000 polseres per donar 3.000 gràcies al personal que es va enfrontar a la covid. Les ha fet Ampans a partir d'un disseny exclusiu de David Victori.

Senzill, perquè no hi va haver escarafalls. Emotiu, perquè qui va lliurar les polseres van ser dues persones que van tenir la malaltia. Miquel Roset, de 66 anys, i la waterpolista de la selecció espanyola Paula Leitón, de 20 anys, que també va estar ingressada a causa del coronavirus.

Es tracta d'un reconeixement que les entitats del fòrum han volgut retre als sanitaris. «Les polseres no tenen valor», va assegurar en nom de l'entitat Fèlix Salido, «però sí que expressen l'agraïment de la societat civil que representem». Va afirmar que «és un disseny exclusiu, per un moment exclusiu i per a gent exclusiva». «Sabem que molta gent se les mereix, però ho hem centrat als qui potser són els més emblemàtics».

Les primeres polseres les van rebre caps de serveis, metges, infermeres, auxiliars, personal de neteja i d'altres serveis dels centres sanitaris. Més endavant es farà arribar a tots els professionals dels centres hospitalaris.

En nom de tots ells, la infermera Lídia Rubio va expressar el seu agraïment pel suport rebut, sobretot els dies de més pressió. «Venir era dur. Era la nostra feina. Sentir-nos acompanyats va ser un gran alleugeriment».

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, institució que va rebre una placa amb el mateix logo de la polsera -on es pot llegir un gràcies en un format semblant a un electrocardiograma- va afirmar que «soc un convençut de la importància del ter-ritori per a la nostra institució. En els moments tan crítics i d'incertesa necessitàvem palanques de seguretat. I l'hem tingut al territori. Ens hem sentit acompanyats i estimats».