Vint-i-setè dia consecutiu sense morts per covid-19 als hospitals de Manresa

Les dades d'ahir de la Fundació Althaia eren de 1.045 altes acumulades, 8 persones ingressades per coronavirus i 170 víctimes mortals acumulades.

Ahir no es va donar cap alta a l'Hospital Sant Joan de Déu, hi havia una persona més ingressada i no hi va haver cap defunció. El 23 de maig hi va haver el darrer mort a Althaia i es va passar de 169 a 170 víctimes.

L'Hospital de Sant Andreu mantenia les mateixes dades des del dia 5 de juny: 48 altes donades, 64 morts a causa de l'epidèmia i un únic ingressat a causa del coronavirus.

En conjunt hi ha hagut 234 víctimes mortals als centres hospitalaris de la ciutat, que han pogut donar fins ara 1.093 altes, i hi ha nou ingressats per coronavirus.



Les funeràries catalanes han reportat deu noves morts per covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç del departament de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.533. A banda, s'han detectat 91 nous casos positius testats (65 menys que dimecres) i la xifra total puja a 70.864.

Entre les víctimes, 6.841 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.095 en una residència (quatre més) i 795 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 802 (una menys).

Fins ara hi ha hagut 4.134 persones ingressades greus, les mateixes que en les últimes 24 hores, i actualment en són 60, la mateixa xifra que en el balanç de dimecres.

28.330 morts

El ministeri de Sanitat xifra en 28.330 el total de morts per coronavirus a l'Estat espanyol, tres més que el total d'aquest dimecres. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 11defuncions en els últims set dies, set de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya.

Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 247.486 casos confirmats per proves diagnòstiques, 400 més que el total d'ahir (247.086), 157 de diagnosticats el dia previ.