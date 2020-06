Althaia ha hagut de pagar mascaretes fins a 34 cops més cares durant l'epidèmia

La Fundació Althaia de Manresa va passar de gastar 220 mascaretes quirúrgiques al dia a 2.200 durant l'epidèmia. I les va haver de pagar a un preu que es va arribar a multiplicar per 34.

Pel que fa a les mascaretes del tipus FFP2, abans del coronavirus se n'utilitzaven unes 30 al dia i d'aquesta quantitat es va passar a 517 de diàries pagades a un preu multiplicat per 13.

De set mil unitats de guants de nitril diàries es va saltar a 26.000 amb un preu multiplicat per cinc.

Aquestes són algunes dades de l'increment de material utilitzat per la fundació assistencial que donen idea de l'augment d'activitat i l'impacte econòmic que ha suposat donar-hi resposta.

Ahir es va mantenir una situació d'estabilitat amb relació a l'afectació del coronavirus als centres assistencials de la ciutat. Va ser el quart dia consecutiu amb menys d'una desena d'ingressats per covid-19 a Manresa. En queden vuit a Sant Joan de Déu i un a Sant Andreu en el vint-i-vuitè dia sense víctimes mortals. La darrera mort per coronavirus va ser comunicada el dia 29 de maig.

Les dades d'ahir de la Fundació Althaia eren les mateixes que el dia anterior: 1.045 altes acumulades, 8 persones ingressades per coronavirus i 170 víctimes mortals acumulades. El 23 de maig hi va haver el darrer mort a Althaia.

No es va donar cap alta i hi havia el mateix nombre de persones ingressades, vuit.

L'hospital de Sant Andreu manté les mateixes dades des del 5 de juny: 48 altes, 64 morts a causa de l'epidèmia i un únic ingressat per coronavirus.

En conjunt hi ha hagut 234 víctimes mortals als centres hospitalaris de la ciutat, que han pogut donar fins ara 1.093 altes, i hi ha nou ingressats per coronavirus.



Quatre ingressats a Berga

Pel que fa a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic de covid era ahir de quatre. Cal tenir en compte que en la majoria de casos els pacients tenen una estada llarga al centre hospitalari durant la qual es van fent controls de PCR. Del total de pacients que encara estan ingressats al centre amb diagnòstic de covid, cap d'ells continua amb PCR positiva.