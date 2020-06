La ciutat tanca un cercle passant pel franquisme i els successius alcaldes socialistes i convergents

Fent una mica més d'història cal recordar que ERC es va imposar a les municipals del 2 d'abril del 1931 que, amb la victòria de les esquerres a tot l'Estat, van suposar la caiguda de la monarquia d'Alfons XIII i la instauració de la Segona República, que s'esvairia amb la guerra civil.

En aquella ocasió agrupacions i entitats d'esquerres van constituir la Concentració Republicana, que a les esmentades municipals del 12 d'abril va ser la candidatura més votada amb 2.081 vots.

En segon lloc va quedar la formació conservadora Federació Regionalista (de la Lliga) amb 1.607; Unió Administrativa Manresana, formació carlina, amb 1.213; Federació Social Republicana, amb 1.162; Unió Pro Reforma Ciutadana de Manresa, amb 172; i Candidatura Obrera amb 99. A les eleccions a les Corts Constituents del juny del mateix any Esquerra Republicana es va imposar clarament a Manresa amb 4.853 vots, i Selves i Carner sortia escollit diputat a les Corts espanyoles.

La Candidatura Regionalista de Leonci Soler i March quedava amb 1.779, i no obtenia l'escó.

El 20 de novembre del 1932 hi va haver eleccions al Parlament de Catalunya, i novament Es-querra va guanyar la cita electoral amb més del 50 % dels vots.

En van ser 3.220, i el va seguir Concòrdia Ciutadana (Lliga) amb 1.842 i els carlins Dreta de Catalunya amb 590.

Un any més tard, el novembre del 1933, hi va haver eleccions a les Corts, i novament Esquerra va guanyar la cita electoral, encara que en aquesta ocasió la victòria va ser molt igualada davant la candidatura de dretes formada per la Lliga i els carlins.

Esquerra va aconseguir 7.746 vots, i Defensa Ciutadana (Lliga i carlins) 6.774. Per primera vegada les dones van tenir dret a vot.



Frec a frec a les municipals del 34

El frec a frec que hi va haver a les eleccions del 1933 es va repetir a les municipals del 14 de gener del 1934. Joaquim Aloy i Jordi Sardans relaten al llibre La República, 1931-1936. Història gràfica de Manresa que la campanya fou agra i tibant.

Les esquerres es van aglutinar a l'aliança Concentració Republicana d'Esquerres, que encapçalava Francesc Marcet. Van guanyar amb 8.446 vots.

Per la seva part la Lliga Catalana, carlins i radicals van formar la Candidatura de Defensa Ciutadana, amb els advocats Josep M. Servitje, Lluís Alegre i Josep Prat. Va obtenir 7.282 vots.

Els mesos posteriors van estar marcats per la violència, i els fets del 6 d'octubre van donar pas a un govern municipal encapçalat per un militar.

A les eleccions a Corts del febrer del 1936, el Front d'Esquerres a Catalunya es va imposar per 2.853 vots de diferència al conservador Front Català d'Ordre.

Finalment l'abril del 1936, en una elecció de compromissaris, també es van imposar les esquerres. El juliol començaria la guerra civil. Tot s'estroncava.

84 anys després es tanca un cercle passant pel franquisme i els successius alcaldes socialistes i convergents.