Ja no es poden reservar localitats

? El necessari compliment de les mesures de seguretat, distanciament i higiene decretades amb motiu de la pandèmia de la covid-19 fa que la capacitat del saló de sessions de l'ajuntament de Manresa quedi molt reduïda. Per aquest motiu, el ple extraordinari tindrà lloc a la Sala Gran del teatre Kursaal, que permetrà una capacitat similar a la que hi hauria hagut al saló de sessions i la sala de Columnes i un desenvolupament més còmode de la sessió. Ahir a la tarda ja no es podien reservar localitats i la previsió d'assistència és d'unes 260 persones. Se seguiran totes les mesures de seguretat.