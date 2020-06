El PSC gira full a l'incident de la investidura al Kursaal, felicita al nou alcalde i li ofereix la predisposició de sempre a col·laborar en seguir construint la Manresa de tots i totes

El Grup municipal del PSC ha emès aquesta tarda un breu comunicat en el qual ha felicitat al nou alcalde de la ciutat, Marc Aloy i Guardia, desitjant-li un mandat ple d'encerts per beneficiar la conciutadania de Manresa.

El grup ha assumit que la intervenció que els tocava fer a la sessió plenària de la Corporació era el lloc i el moment de fer-ho. Segons ha declarat el portaveu de Grup Municipal del PSC, Felip González, "volem ser coherents amb les conseqüències que tenen les nostres decisions, sobretot quan són unes decisions que no s'han pres en calent, i que tenen una argumentació tan clara i legítima com la d'Aloy i la del seu nou Govern municipal de mantenir un esdeveniment institucional tan rellevant en un escenari que seguim pensant que no era l'adient, tal i com va quedar clar dimarts passat en el molt més que digne Ple de comiat de l'alcalde Junyent".

Tanmateix, el Grup Municipal del PSC ha manifestat la seva predisposició a girar full a l'incident que els ha fet allunyar-se per uns dies. A partir d'aquest dissabte, el PSC torna a ser, com ha assegurat González, on sempre estan les formacions polítiques amb vocació de Govern: en una predisposició sincera de col·laboració institucional volgudament constructiva per a una Manresa de tots i totes.





El vot en blanc de Fem Manresa

Fem Manresa, que no ha assistit a la recepció de les autoritats abans de l'inici del Ple Extraordinari, ha criticat la posada en escena del mateix, ja que l'àmplia presència de càrrecs d'ERC ha fet que l'acte semblés més un acte de campanya electoral que no pas un acte institucional del Consistori. En aquest sentit han fet palesa la seva preocupació per assistir al que els sembla una lluita partidista i de personalismes.

Més enllà d'això, la formació ha criticat les polítiques dutes a terme per l'equip de govern i demanar que amb el canvi d'alcaldia es vegi reflectit un canvi que aposti per polítiques transformadores i realment d'esquerra, que facin front a les necessitats reals de les manresanes. Així, també han criticat que totes les accions que es van posar en valor tant per part d'ERC com per JxM al ple de renúncia de Valentí Junyent de dimarts passat només fossin aquells grans projectes de ciutat, els que mouen més inversió, però que no es posessin en valor altres accions que afecten directament la vida de les persones.

En aquest sentit, han exposat sis eixos que consideren imprescindibles de treballar per fer una vida digna per a tota la ciutadania: polítiques socials, amb l'emergència habitacional com a principal problemàtica a erradicar; serveis públics, a l'espera de l'informe acordat per Ple per veure quin servei es pot municipalitzar primer; espai públic i el nou pla de mobilitat, imprescindible pel dia a dia dels manresans; el petit comerç i la producció agroecològica local, com a garants també de la lluita contra el canvi climàtic; la diversitat i riquesa cultural com a valors per lluitar contra el racisme i el feixisme; i la transversalitat del feminisme a totes les polítiques, i especialment la reivindicació de la unitat transgènere i garantir l'avortament quirúrgic després de les nou setmanes.

Com ja van fer al Ple de dimarts han acabat la seva intervenció apel·lant directament a l'alcalde Marc Aloy per demanar-li valentia política i transformar allò establert: "si hi ha canvis en aquest sentit, si veiem que es plantegen accions i polítiques que de veritat portin cap a un canvi de model de ciutat, nosaltres hi serem aportant tot el que puguem per fer-ho possible" ha dit Roser Alegre.