Una vida dedicada a transmetre la passió pel brodat

non nulli studio et usu oraveruntprincipem copiae atque invetorem bene elaboraverunt cuius te pa principem copiae atque invetorem bene Ut cogiata praeclare eloqui possent non nulli studio et usu oraverunt cuius te pa principem covetorem bene elaboraverunt.

Engràcia Puigbó Pons va néixer el 21 de maig del 1927 a Sant Hipòlit de Voltregà, a la comarca d'Osona, però des dels 16 anys i fins al moment de la seva mort, l'1 d'abril passat, va viure a Manresa. A la capital del Bages era molt coneguda perquè durant dècades, amb el seu marit, va tenir la botiga de màquines de cosir Refrey, al carrer Guimerà, i també va ensenyar a brodar a màquina a diverses generacions de manresanes.

Engràcia Puigbó era la filla petita del matrimoni format per Manuel Puigbó Castelló –que va ser alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà del novembre del 1937 al març del 1938– i Concepció Pons Pol, i tenia un germà, el Josep.

De ben petita, destacava per ser una nena amb molta vitalitat, amant dels animals, i també era una apassionada pel brodat a màquina, que amb els anys es va convertir en la seva professió. Va aprendre'n quan només tenia 11 anys i la seva passió era tan gran que anava de casa seva fins a Vic a peu per poder-ho fer.

Van viure a Sant Hipòlit de Voltregà fins que el seu pare va morir afusellat i aleshores, quan ella tenia 16 anys, juntament amb la seva mare i el seu germà van decidir traslladar-se a Manresa a la recerca de millors oportunitats per guanyar-se la vida.

A la capital de Bages, tant ella com la seva mare van treballar en una fàbrica tèxtil, i el seu germà treballava de fuster.

Va ser a Manresa on també va conèixer el qui després seria el seu marit, Ramon Bové Puigneró, amb el qual va tenir dues filles, Concepció i Maria Dolors.

Uns anys després d'haver-se casat, el matrimoni va obrir la que seria la seva primera botiga, al carrer de Santa Llúcia. Allà, Puigbó ja va recuperar la seva passió pel brodat, i també venien i reparaven màquines de cosir. Més endavant, el matrimoni va traslladar la botiga al carrer Guimerà, coneguda com a Refrey per la marca de les màquines de cosir que hi venien. També va ser aquí on diverses generacions de manresanes van comprar la seva màquina de cosir i van aprendre l'art de brodar i a fer el seu aixovar amb Engràcia Puigbó.

Amb el temps, les dues filles del matrimoni es van incorporar al negoci i també ensenyaven a les joves a brodar: havien arribat a fer quatre torns al dia amb 20 alumnes per torn. Anys després, a l'establiment també hi van incorporar el negoci de merceria, que tres generacions després encara segueix viu, ara a la cantonada entre la carretera de Vic i el carrer de Sant Joan Baptista de La Salle.

Un cop es va jubilar, Puigbó va continuar anant a la botiga –que era la seva vida–, on passava el temps amb el seu marit, que va morir ara fa 11 anys, i també parlant amb els clients. Més enllà del negoci familiar, Puigbó, al llarg de la seva vida, també va gaudir viatjant en família per Europa, i passava moltes hores a la casa de camp familiar, on gaudia de l'entorn i la natura.