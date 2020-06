Els hospitals de Manresa tenen menys de deu ingressats per la covid-19 des de fa cinc dies

Els últims recomptes dels hospitals de Manresa demostren que cada cop està més controlada l'afectació del coronavirus en els centres assistencials de la ciutat. Des de fa cinc dies el nombre de pacients ingressats en els hospitals és inferior a deu, en queden vuit a Sant Joan de Déu i un a Sant Andreu en el vint-i-novè dia sense víctimes mortals a la capital del Bages. La darrera mort per coronavirus va ser comunicada el dia 29 de maig.

Les dades d'ahir de la Fundació Althaia eren les mateixes que les dels darrers dos dies: 1.045 altes acumulades, 8 persones ingressades per coronavirus i un còmput de 170 víctimes mortals. El 23 de maig hi va haver el darrer mort a Althaia. Ahir, cap pacient infectat pel virus va rebre l'alta i hi havia el mateix nombre de persones ingressades, vuit, que divendres. L'Hospital de Sant Andreu manté les mateixes dades des del 5 de juny: 48 altes, 64 morts a causa de l'epidèmia i un únic ingressat per coronavirus. En conjunt hi ha hagut 234 víctimes mortals als centres hospitalaris de la ciutat, que han pogut donar fins ara 1.093 altes.

Pel que fa a l'Hospital de Cerdanya, no hi havia ahir cap pacient ingressat amb covid-19 ni cap cas pendent de diagnòstic. Des de l'inici de la pandèmia s'hi han detectat 51 positius, dels quals 38 han ingressat a l'hospital. Hi ha hagut 5 trasllats a centres catalans i 1 a un altre de francès. Un total de 33 pacients han rebut l'alta després de superar i recuperar-se del virus. Des de l'inici de la pandèmia s'ha produït una defunció com a conseqüència del virus, va ser el 31 de març.

Les funeràries catalanes van informar ahir de 8 noves morts per covid-19 a Catalunya, el mateix nombre de defuncions que en el balanç anterior del departament de Salut, el de divendres. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.549. A banda, s'han detectat 193 nous casos positius testats (30 més que divendres) i ja en són 71.220. D'entre les víctimes, 6.849 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (tres més), 4.097 ho han fet en una residència (dues més) i 795 al domicili (igual), mentre que les no classificades per falta d'informació són 808 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.144 persones ingressades greus per coronavirus, set més en les últimes 24 hores, i actualment en són 55, dues menys.

Salut detalla que s'han comptabilitzat fins dissabte un total de 39.558 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 54 més en un dia. A més, 819 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació –un repunt significatiu de 42 treballadors més que en l'últim balanç- i, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.951 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (155 més). La tendència de víctimes mortals per la covid-19 d'aquesta última setmana de juny es manté per sota de la desena a Catalunya: 7 víctimes el dissabte 20; 3 el diumenge 21; 6 el dilluns 22; 3 el dimarts 23; 1 el dimecres 24 i 4 morts el dijous 25 de juny, unes xifres que podrien variar en les pròximes jornades quan es reporti més informació.