Manresa commemora el Dia de l'Orgull LGTBI+ amb la penjada conjunta de la bandera

El 28 de juny es recorda cada any els fets de 1969 a Nova York, la revolta Stonewall, que significà la primera denúncia pública de la vulneració dels drets del col·lectiu LGTBI+. A Manresa també es commemora aquesta data, i per aquest motiu aquest matí s'ha fet la ja tradicional penjada conjunta de la bandera irisada, símbol del col·lectiu LGTBI, a la façana de l'Ajuntament.

Hi ha assistit el nou alcalde de Manresa, Marc Aloy, conjuntament amb la regidora de Feminismes i LGTBI i en nom del grup d'ERC, Cristina Cruz, i representants dels grups municipals del Junts per Manresa, Antoni Massegú; PSC, Felip González; FEM Manresa, Gemma Boix; i Ciudadanos, Miguel Cerezo. També hi havia altres regidors del govern municipal. Tots plegats s'han reunit a la Sala de Columnes, on han desplegat la bandera irisada, que després els representants de tots els grups han penjat al balcó central de la casa consistorial.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha explicat que l'acció simbòlica d'avui demostra que "aquesta és una ciutat diversa, on totes les persones han de poder estimar qui vulguin: la diversitat sexual i afectiva ha de ser una de les bases de la llibertat individual".

En referència a la sentència del Suprem sobre l'exhibició a façanes de banderes no oficials, Aloy ha explicat que "no hi ha cap sentència que ens aturi en la voluntat de mostrar el nostre suport al col·lectiu LGTBI". L'alcalde ha assegurat que "no només avui hem de parlar de diversitat. El 28 de juny és cada dia, i per tant cada dia estem treballant des de la regidoria de Feminismes i LGTBI per donar suport, defensar la llibertat sexual i afectiva".

Aloy també ha recordat que enguany s'ha pintat un mural participatiu al carrer de la Mel, "i més enllà d'això, treballem cada dia a traves d'un equipament important com al Servei d'Infaormació i Atenció (SAI) LGTBI, per donar servei a totes les persones del col·lectiu".

Efectivament, per continuar caminant cap a una societat lliure de discriminacions relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, quest any, amb motiu del dia de l'Orgull LGTBI, s'ha realitzat la pintada d'un mural participatiu i reivindicatiu que gira entorn dels conceptes de l'alegria, de l'orgull i de la diversitat. El mural està ubicat al carrer de la Mel (nº 25-27) i ha esta dissenyat per l'artista manresana Montse Forradelles. Sota el lema 'Més diversa, més Manresa, +LGTBI+', l'obra pretén sensibilitzar al voltant de la diversitat sexual i de gènere, fer-la visible, i plasmar que la diferència i la diversitat són riquesa.

El mural ha estat impulsat per la regidoria de Feminismes i LGTBI i per la regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans i s'ha emmarcat dins del projecte del Consell Comarcal del Bages +Art. També ha estat la primera activitat programada dins de l'Estiu Jove en coordinació amb el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa. Aquest servei municipal es va inaugurar el novembre de 2018 amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania informació i atenció al voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Es troba ubicat al carrer de la Canal nº 6 de Manresa i qualsevol persona s'hi pot dirigir a través del correu electrònic sai@ajmanresa.cat o presencialment, trucant al 93 875 23 10 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous també de 16 a 19 h).