Marc Aloy afirma que «assumeixo el llegat dels meus predecessors»

«Les primeres paraules com a alcalde de Manresa les vull dedicar a totes i cadascuna de les persones que ens han deixat els dar-rers mesos i a les seves famílies», va dir Marc Aloy en el discurs d'investidura després de ser nomenat ahir al migdia en el ple municipal celebrat al teatre Kursaal. Aloy és el tercer alcalde de Manresa més jove de la democràcia (41 anys), després de Cornet i Valls.

En el seu parlament, va rememorar que, ara fa un any, i com a conseqüència del resultat electoral, «vam decidir mantenir el pacte de govern amb Junts per Manresa i cedir durant un any l'alcaldia. No va ser fàcil, però estàvem convençuts que aquella decisió era la resposta més adequada a la voluntat de la ciutadania, que ens permetia començar una nova etapa amb el govern més ampli que mai havia tingut la ciutat. Un gest inèdit que responia a aquell mandat d''enteneu-vos, formeu govern i treballeu'».

Aloy va fer esment també de l'excepcionalitat viscuda amb la crisi del coronavirus –«qui ens havia de dir que viuríem confinats a casa més de dos mesos, que els centres sanitaris i els hospitals arribarien al punt del col·lap- se»–, va lloar la solidaritat ciutadana i va fer un agraïment «a tot el personal sanitari».

En el capítol personal, Aloy va explicar que «provinc d'una formació republicana i d'esquerres, i em faig meus els valors que representa el republicanisme dels clàssics del 1789 de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, que actualitzats avui són el del compromís cívic, la solidaritat, la llibertat individual i col·lectiva dels pobles, la voluntat d'entendre que ciutadà no ho és qui paga impostos sinó qui adopta el compromís de treballar activament per una societat millor».

El nou alcalde va afirmar que «em declaro hereu del llegat dels alcaldes Selves, Prunés i Marcet», els darrers que, amb les sigles d'ERC, van governar la ciutat, abans de la guerra, «però també d'aquells alcaldes que van defensar la ciutat de la barbàrie de la guerra civil, especialment de l'últim alcalde republicà, l'Emilià Martínez».

Posteriorment, va tenir unes paraules de reconeixement del llegat dels batlles que l'han precedit durant la represa democràtica, Joan Cornet, Juli Sanclimens –que va traspassar fa uns quants dies i a qui Aloy va recordar amb especial estima–, Jordi Valls, Jordi Camprubí i Valentí Junyent. «Assumeixo el llegat dels meus predecessors perquè és impossible entendre l'evolució de la ciutat sense mirar enrere i entendre que les grans fites només s'aconsegueixen amb l'esforç col·lectiu, el treball continuat i el pòsit que cada alcalde i els seus equips hi han deixat», va expressar Aloy: «I, especialment en aquesta ciutat, on la confecció d'equips ha estat, majoritàriament, multicolor, sumant diversitats ideològiques».

En el capítol dels reptes pendents, va citar la recuperació de la Fàbrica Nova i la creació d'un gran parc que uneixi barris, la transformació del carrer Guimerà, la humanització de l'artèria formada per les carreteres de Vic i Cardona, la recuperació del Centre Històric, la integració del ferrocarril a la ciutat, la millora de les infraestructures que ens connecten amb Barcelona i la nova seu de la Generalitat a la Catalunya Central.

Així mateix, no va esquivar la polèmica absència del PSC en el ple d'investidura: «M'hauria agradat estrenar aquesta alcaldia podent parlar cara a cara amb tothom, des del primer dia. No ha pogut ser i em dol. Perquè per profunda que sigui la discrepància estic convençut que es pot resoldre amb el diàleg. Però, per dialogar s'hi ha de ser, per respecte a la ciutadania, perquè en som els seus representants».

Marc Aloy va recordar també els consells i les paraules que li va adreçar el seu pare, l'escriptor i crític literari Josep Maria Aloy, que va morir el mes de febrer passat. «En el moment més íntim, quan el ble de l'espelma arribava al final, va deixar anar aquella pregunta que havíem evitat durant mesos: 'et sap greu que no et vegi d'alcalde?'. I et vaig respondre aleshores, pare, i ho torno a fer ara i aquí: No hi seràs físicament. Però hi seràs. En moments complicats, davant de decisions o reptes complexos, pensaré com els resoldries tu per tirar endavant amb la força necessària».



Retocs al cartipàs

Marc Aloy va signar ahir les seves primeres resolucions, entre les quals la convocatòria d'un ple municipal que es durà a terme el dimecres 1 de juliol a les 13 h. En l'acte es retrà comptes del nou cartipàs, que tindrà algunes modificacions. El nombre de tinences d'alcaldia passa de 6 a 8 sense que hi hagi un sobrecost per a les arques públiques, ja que es farà una actualització a la baixa dels salaris de tots els membres del govern. Per la seva part, Antoni Massegú (JxM), regidor d'Esports, i d'Ensenyament i Universitats, serà el nou portaveu del govern municipal. La regidoria de Presidència recaurà en Valentí Junyent, i substituirà en aquest càrrec Marc Aloy.



El PSC vol girar full

En una nota feta pública unes hores després del ple, el grup municipal del PSC va felicitar el nou alcalde i va expressar la voluntat de renunciar «a dir-li en un comunicat de premsa el que hauríem volgut dir al ple». A més de refermar-se en els motius que van portar els socialistes a absentar-se, l'escrit deixa clara «la predisposició a girar full a l'incident que ens ha fet allunyar-nos per uns dies».