«No és un líder per fer que Manresa no perdi el tren del progrés»

«És un dia estrany», va recordar Andrés Rojo, el president i portaveu del grup municipal Ciudadanos de Manresa, «estem en un teatre i sense que tota la ciutadania estigui representada en aquesta sessió. Per això, em sembla que l'adjectiu 'estrany' és del tot encertat». Rojo va afegir que, «tot i que ja sabíem que hi havia un acord per fer el canvi d'alcalde, no ens podíem imaginar aquest escenari, en sentit literal».

Després de qualificar com a «més que digne» l'acte de dimarts passat en què Junyent va renunciar a l'alcaldia, Rojo va afirmar que «estem en un moment excepcional que demana un líder que estigui a l'altura» i, adreçant-se a Aloy, va retreure-li que s'hauria pogut estalviar «el minut de glòria» de fer l'acte al Kursaal i ser escollit alcalde amb una sessió més «modesta». «És una decisió legítima, però indica on són les seves prioritats», va indicar.

Rojo va deixar clar que «nosaltres som l'oposició a l'eix nacionalista; hem de deixar de banda les diferències ideològiques i els sentiments identitaris, solucionar els problemes i no crear-ne més. Hem de lluitar per posar Manresa en el lloc que li correspon». El portaveu del grup taronja va apuntar, amb referència al futur alcalde, que «no veig en vostè el lideratge necessari per fer que Manresa no perdi el tren del progrés i la modernitat», i va afegir que «cal un canvi de model econòmic, l'actual ja està exhaurit».

En aquest punt, Rojo va enumerar tot un seguit d'aspectes en els quals cal treballar: l'ocupació, els emprenedors i les pimes, el comerç de barri, la innovació, la creació d'espai per a les grans empreses...». Per tot això, el líder de Ciudadanos a la capital bagenca va avançar que els representants del partit votarien en blanc la investidura d'Aloy. Alhora, però, va dir que «nosaltres tenim la mà estesa per arribar a grans pactes de ciutat, i no imposarem cordons sanitaris».