«El nostre projecte és social i inequívocament d'esquerres»

La intervenció de Cristina Cruz, portaveu adjunta del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, va recordar el fet que el seu partit no tenia un alcalde a Manresa des de fa 84 anys, quan la guerra civil va tallar d'arrel el mandat de Francesc Marcet. «Som hereus d'aquella gent de progrés que va fer una feina que va quedar estroncada per un cop d'estat feixista i per una dictadura», va reblar Cruz, i va afegir que els actuals membres de l'equip de govern també se senten deutors dels qui, durant l'etapa democràtica, han anat fent pujar la presència d'ERC al consistori «amb un projecte social i col·lectiu que és inequívocament d'esquerres».

En aquest sentit, Cruz va esmentar els noms d'Ignasi Perramon, Constantí Mas, Magí Mas, Ramon Fontdevila i Montse Selga, entre d'altres. «Hem estat més de vint anys fent governs a Manresa», va concloure.

La representant del partit republicà va anunciar que «comencem una nova etapa, la candidatura del Marc suma perquè sumar sempre és important. En les darreres eleccions, el nostre lema va ser 'Trobem-nos'». I, tot seguit, va explicar que els reptes que té la ciutat s'estructuren en tres eixos: la ciutat verda, la ciutat dinàmica i la ciutat com a punt de trobada.

Cristina Cruz també va afirmar que «ens sap greu» escoltar comentaris que posen en dubte la feina del govern: «En tres mesos, hem posat comptadors d'aigua solidaris, hem obert una oficina per l'Ingrés Mínim Vital i hem ampliat les voreres. Hem fet moltes accions i encara en queden moltes per fer, i ho farem liderats per algú que sintetitza els valors republicans».

Així mateix, Cruz va lamentar que «en aquest ple no hi hagi tots els grups municipals», referint-se a l'absència dels regidors del grup municipal del PSC, crític amb el trasllat de l'acte al Kursaal per convertir-lo, al seu parer, en un acte propagandístic d'ERC.