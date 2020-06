«Sentim a parlar de gran obres, de grans projectes, ... no han après res?»

La representant del grup municipal Fem Manresa, Roser Alegre, va començar la seva intervenció explicant que «se'ns va dir que aquest ple es faria al Kursaal per les limitacions d'aforament, i se'ns va dir que l'acte d'avui no seria un espectacle. I vam creure que seria així realment, però vam ser uns ingenus, perquè això és un acte de propaganda política d'ERC. Si no, per què hi ha autoritats del Parlament del mateix partit que l'alcaldable?». Alegre va afegir que «ens neguem a convertir un acte institucional de ciutat en un espectacle electoral que no aporta res a la ciutadania».

Alegre va incidir en les poques diferències que hi ha entre els discursos dels dos partits que porten el timó a l'Ajuntament: «Un govern on hi hagi JuntsxCat mai no farà una política d'esquerres. Nosaltres crèiem que amb la incorporació d'ERC sí que n'hi hauria, però no les han fet». La portaveu de Fem Manresa va retreure el que, al seu parer, havien estat alguns dèficits o polítiques errònies, com en el camp de la cultura: «Sí, la Capitalitat Cultural sí que la van dur a terme perquè dona galons, però no s'ha fet res per aprofitar el potencial dels artistes manresans». Alegre també va esmentar la falta d'actitud del govern sobiranista en qüestions com les polítiques d'igualtat, el moviment veïnal i el teixit social, i va retreure la satisfacció dels republicans pel seu model de gestió de residus.

Roser Alegre va dir que «ens espanta sentir a parlar de gran obres i de grans projectes que requereixen grans inversions... que no han après res?» i va fer una relació de temes que el seu grup vol que l'Ajuntament prioritzi, com les polítiques socials, l'habitatge, la infància, els serveis públics, la mobilitat, el petit comerç, la diversitat cultural i la perspectiva feminista. En nom del grup de Fem Manresa, Alegre va estendre la mà per contribuir a «fer canvis i a canviar el model de ciutat».