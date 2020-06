Dues morts més a Catalunya fan elevar el registre total de la pandèmia a 12.551

Les funeràries van notificar fins ahir diumenge la mort de 12.551 persones a Catalunya per coronavirus, dues d'elles en les últimes 24 hores, segons dades de la conselleria de Salut, que reporta així mateix 146 nous positius. Dels difunts, 6.851 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.097 en una residència i 795 al domicili, mentre que la resta de casos no són classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de la pandèmia, els casos positius de coronavirus ascendeixen a 71.366 persones, 146 més que en el recompte anterior. A més, 4.148 persones han estat ingressades de gravetat –actualment els ingressats greus són 57–, mentre que 723 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació de coronavirus, segons Salut. Des del primer dia, a Catalunya s'han comptabilitzat 39.588 altes hospitalàries de persones amb la covid-19.