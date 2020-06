Manresa compleix un mes sense morts per covid als hospitals

Avui s'han complert trenta-un dies consecutius sense víctimes mortals a causa del coronavirus als centres assistencials de Manresa.

El 29 de maig hi va haver el darrer mort a Sant Andreu -i va passar de 63 a 64 víctimes mortals, que és el nombre que manté ara.

Encara fa més dies de la darrera defunció a Althaia a causa de la pandèmia. El 23 de maig hi va haver el darrer mort a Althaia - i va passar de 169 a 170 víctimes, el nombre que manté en l'actualitat. Són trenta-set dies sense morts a causa del coronavirus.

Avui ha estat un dia més d'estabilitat a Manresa pel que fa a l'afectació per coronavirus.

Les dades d'avui de la Fundació Althaia són gairebé les mateixes que els dies anteriors i es mantenen les 1.045 altes acumulades i les 170 víctimes mortals acumulades.

Disminueix el nombre de persones ingressades per coronavirus, que passa de les vuit dels darrers dies a set ingressats.

L'Hospital de Sant Andreu manté les mateixes dades des del dia 5 de juny: 48 altes donades, 64 morts acumulades a causa de l'epidèmia i un únic ingressat per coronavirus.

En conjunt hi ha hagut 234 víctimes mortals als centres hospitalaris de la ciutat, que han pogut donar fins ara 1.093 altes i hi ha vuit ingressats per coronavirus.