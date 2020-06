El mercat de la Font obrirà amb el 100% de parades a partir de demà

El mercat de la Font recuperà a partir de demà la seva activitat normal, amb el total dels 92 paradistes amb llicència. Arran de l'esclat de la crisi de la Covid-19 només es va permetre la instal·lació de parades alimentàries. Posteriorment es va poder ampliar successivament el número de parades fins a la finalització de la fase 3, fet que en permet el retorn de totes.

En tot cas, atenent les condicions de represa de la nova normalitat, s'han pres les mesures adients per tal de garantir l'aplicació de les normatives referents a seguretat, prevenció de riscos i higiene, especialment les referents als aforaments i les distàncies socials.

És per aquest motiu que, per tal de reprendre la normalitat amb unes condicions adients d'esponjament de parades, distàncies i mesures diverses de seguretat i higiene, s'ha pres la decisió de buscar una ubicació alternativa per a l'aparcament dels vehicles dels venedors, la major part dels quals estacionaran al carrer Sabadell i al carrer Caietà Mensa. D'aquesta manera es crearà més espai en metres quadrats disponibles per a la clientela i es permetrà així que totes les parades puguin instal·lar-s'hi.