Les pisicines de la regió central obren amb pocs usuaris i confusió per accedir al bany

Marc Canals no sabia si portava la targeta de crèdit. I trobar-la era vital per accedir, juntament amb les seves filles, a la piscina de Gironella, una de les més concorregudes del Berguedà. No sabia que per entrar no podia pagar en metàl·lic i s'havia de crear prèviament un perfil d'usuari en un espai web de l'Ajuntament, sistema que han creat per tenir un control exhaustiu de la capacitat i saber qui s'hi ba-nya. No era un cas aïllat. En aquesta mateixa piscina, i en la d'altres municipis, s'hi ha apropat gent amb ganes de capbussar-se i de refrescar-se sense saber exactament quins eren els nous requisits per accedir-hi, i en alguns casos han hagut de girar cua.

Finalment, Canals va trobar la targeta i va poder formalitzar el pagament. Prèviament, el personal de les taquilles li van prendre la temperatura per assegurar-se que no tenia febre i, per tant, no presentava símptomes d'estar contagiat pel virus. Aquesta és una mesura que s'aplica a totes les piscines públiques del país. Malgrat que els ajuntaments han limitat la capcitat a la meitat, o menys, aquest cap de setmana les piscines més importants del Bages i del Berguedà no estaven plenes, i els usuaris podien mantenir sense problemes les distàncies de seguretat. «Soc de Puig-reig, però he preferit venir a la piscina de Gironella perquè és més gran, i la gent pot estar més dispersa», afegia Canals.

En aquestes instal·lacions hi havia dissabte a 2/4 de 6 de la tarda unes 150 persones, quan n'hi podien haver 400, i els grups d'amics i familiars estaven junts, tot i que guardant distàncies respecte dels altres banyistes. Carlos Raya és de Barcelona i aquest cap de setmana era a la piscina de Gironella perquè va anar al poble a visitar una amiga, que és veïna del municipi. «A Barcelona, les platges estan molt més plenes, i realment s'hi pot estar inquiet, però aquí no veig que hi hagi aglomeracions i per això hi estic tranquil», comentava en entrar a la piscina i veure l'afluència de gent. Tot i que els usuaris consultats a les piscines siguin prudents i afirmen que estan alerta davant les multituds, asseguraven estar tranquils perquè estan controlant l'accés i observaven que la resta d'usuaris mantenien una actitud responsable.

No només a la piscines de Gironella molts usuaris s'havien de fer in situ un perfil d'usuari. A la piscina de Sant Fruitós de Bages, una de les més grans de la comarca, algunes persones que s'hi apropaven per banyar-se no hi podien entrar en no disposar de l'abonament, que és indispensable per accedir-hi i ja s'han exhaurit els 900 –per a quatre torns diferents– que es van a posar a disposició de la ciutadania, fossin veïns o no del municipi. Ara l'Ajuntament està estudiant la manera de poder oferir més abonaments davant la demanda.

Tot i haver venut tots els abonaments en aquest municipi del Bages, ahir al migdia a les instal·lacions hi havia 45 usuaris, lluny dels 225 que hi podien anar. També és cert que els abonats dissabte o diumenge tenen l'opció d'anar-hi tot el dia, a diferència dels abonaments de dilluns a divendres, en què els usuaris han d'escollir el torn de matí o de tarda. Una altra de les restriccions a les piscines és que no es poden utilitzar els vestidors ni les dutxes interiors.



Preus reduïts

Com que les tasques de desinfecció al migdia, a les piscines de la Catalunya Central, limita el bany dels usuaris, alguns els ajuntaments han optat per reduir el preu d'entrada. A Berga, per exemple, banyar-se aquest estiu un matí o una tarda costa 1,5 euros per a tots els usuaris, i en canvi l'estiu passat l'entrada per als adults era de 3 euros. En les instal·lacions de la capital berguedana no cal gaudir d'un abonament, però l'accés està limitat a 500 usuaris, malgrat que la capacitat sigui de 1.022 persones. «Personal de la brigada municipal va senyalitzar dilluns diferents parcel·les a la gespa perquè la família sàpiga quin espai no pot sobrepassar, malgrat que s'han alleugerit les restriccions i ara no cal», explicava el regidor d'Esports, Isaac Santiago.

Dissabte al matí només hi havia cinc famílies a la piscina municipal de Berga. «Volia banyar-me. Tenia clar que si aquí hi havia molta gent, l'opció era anar algun lloc propici per al bany del pantà de la Baells. Però hem vist que hi havia molt pocs usuaris i ens hem quedat», explicava Carlos García, que hi va anar amb la seva família.

Els usuaris que hi havia aquest cap de setmana a les diferents piscines on ha anat aquest diari eren sobretot pares amb nens petits. Tots asseguraven que, després del dur confinament, era d'agrair poder refrescar-se en les piscines municipals exteriors, on l'espai és prou gran perquè els més petits hi puguin jugar.

«El meu fill Neil s'ha posat molt content en saber que vindríem a la piscina, ja que durant aquests mesos no ha parat de dir que el virus és un malson i que hem d'anar en compte perquè no ens atrapi», comentava Carla Magem, veïna de Berga que és pedagoga a l'escola vedruna de la ciutat, a part de dirigir el seu propi centre. «D'alguna manera anar a la piscina és un símptoma de tornar a certa normalitat. Hi ha ganes d'anar a la piscina. Jo estic en contacte, per la feina, amb famílies, i em diuen que aquest estiu tenen clar que aniran a la piscina o a la platja, si es pot», comentava. Els usuaris que el cap de setmana han anat a la piscina han viscut l'experiència de refrescar-se a l'aigua com un alenada d'aire fresc després de les limitacions de mobilitat.