La residència Catalunya tanca les portes amb tots els residents provisionals traslladats

La consellera de ciutat Saludable Maria Mercè Tarragó i la consellera d'acció i inclusió social, Mariona Homs, han tancat aquest dilluns la porta de la residència Catalunya, l'única de titularitat municipal de Manresa i que es va reobrir per acollir-hi avis negatius de covid durant l'emergència després d'haver estat dos anys tancada.

L'adeu de l'equipament, situat al Centre Cívic Selves i Carner, no és definitiu ja que tot el material que hi ha a dins s'ha deixat preparat per si fa falta reobrir la residència en cas de rebrot.

Les regidores han comparegut a la mateixa residència, ja sense pacients -tots han estat traslladats als seus centres habituals-, per agrair a totes les persones implicades en aquest projectar que caracteritzen per la "rapidesa i eficàcia amb què les administracions l'han dut a terme".