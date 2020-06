Usuaris de la piscina de Manresa aprofiten per fer altres activitats

A diferència de les piscines d'altres poblacions de la Catalunya Central, les dimensions de l'exterior de la de Manresa no és tan propícia per passar-hi el dia. A causa de la poca capacitat de la piscina, s'ha limitat la cabuda a 65 persones, que només hi poden estar dues hores com a màxim. I és que a la instal·lació exterior només hi poden entrar 120 banyistes en estat normal.

Per aquest motiu, alguns usuaris de la piscina deien que aprofitarien per fer altres activitats a les instal·lacions el dia que reservaven hora. «Jo també vaig a la sala de fitness», explicava ahir al migdia Xavier García, que hi va anar amb la seva parella. Un dels inconvenients que hi veu aquest usuari és que ara s'hagi de reservar i no s'hi pugui anar quan a algú li vingui de gust anar-hi. Tot i això, els usuaris consultats feien una bona valoració del control de la piscina i celebraven que s'hagin posat aquestes limitacions en la cabuda com a mesures de precaució davant el virus.

«D'aquesta manera estem més tranquils», destacava Trinitat Calleja, una usuària de la piscina de Manresa. Malgrat que els usuaris poden estar a la piscina exterior entre una i dues hores, els preus per accedir-hi continuen sent els de sempre, entenent que els usuaris no només fan ús de la piscina exterior sinó de totes les instal·lacions esportives, que tenen piscines interiors i gimnàs. El personal de recepció diu que no haver variat la tarifa, tot i les limitacions d'accés, ha provocat algunes queixes de persones que voldrien gaudir només de la piscina exterior.

Ahir al migdia estava tot reservat. L'afluència d'usuaris feia que els qui van decidir passar una estona a la piscina poguessin mantenir les distàncies de seguretat sense problemes. Els usuaris, als quals també se'ls prenia la temperatura per entrar, havien de netejar les gandules quan s'hi estiraven.