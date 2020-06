Aloy dedica el primer dia com a alcalde a visitar els treballadors municipals

El nou alcalde de Manresa, Marc Aloy, es coneix tots els racons de l'ajuntament. Ha sigut regidor els últims 5 anys i fins i tot va treballar a Urbanisme durant la seva etapa d'estudiant d'Arquitectura. Ahir, primer dia, per dir-ho d'alguna manera, oficial com a alcalde després de prendre possessió del càrrec dissabte, no va necessitar ningú que li fes de guia per les dependències municipals. Ahir es va dedicar a això, a recór-rer l'edifici per saludar els treballadors. Ara ja com a alcalde en virtut del pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra. Ho continuarà fent tota la setmana, durant la qual també ha concertat, ja, visites a entitats bàsicament de caire social que han tingut un paper destacat durant l'emergència del coronavirus.

Aloy s'hi va posar a les 8 del matí. El primer que va fer va ser enviar un correu a tots els treballadors municipals. «Creia que era important que el primer missatge fos per als treballadors perquè jo soc un més de l'equip», va comentar a Regió7. Al correu remarca que sempre tindrà la porta del despatx d'alcaldia oberta a «qui necessiti que vulgui venir, tot i que jo soc de moure'm de mena i aniré per la casa».

Després d'una primera trobada amb la secretària d'alcaldia, Marta Basomba, i amb la responsable de protocol, Fina Espinalt, per començar a quadrar l'agenda, cap a 2/4 de 9 del matí va visitar el personal de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), que fins ara era de la seva responsabilitat directa com a regidor de Presidència, i també el personal de l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE), les dues als baixos de l'ajuntament. Ho va fer abans que obrissin al públic. Posteriorment va visitar les dependències de Secretaria general, a la primera planta de l'edifici històric. Després es va adreçar a Promoció econòmica i de la ciutat, on el personal que hi havia li va desitjar «sort i encerts», i abans de 2/4 de 10 del matí es va adreçar a les dependències de Presidència, la regidoria que dirigia fins ara. «No són els meus antics companys perquè ho continuem sent», va assegurar. A Presidència una de les funcionàries municipals, la Maragda, li va agrair el gest d'enviar la carta de presentació. «Fa 41 anys que soc a l'Ajuntament i és la primera vegada que envien un missatge d'aquest tipus i tan proper als treballadors».



Reunió en rotllana

L'agenda del primer dia d'Aloy com a alcalde de la ciutat va continuar a 2/4 de 10 del matí amb una reunió amb el personal d'alcaldia, comunicació i protocol. Per fer-la es van disposar cadires en rotllana a la sala de columnes de l'ajuntament, just a l'entrada d'alcaldia. Hi van participar les 14 persones que formen l'equip. Aloy va asseure's just a sota del quadre que ocupa gairebé tota una paret i que representa la crema del paper segellat francès del 1808. «No és el millor lloc per fer una trobada», va començar dient, «però ateses les circumstàncies hem cregut convenient fer-ho així». Sense mascaretes però guardant les distàncies.

No va ser una trobada llarga, però Aloy no va parar de gestualitzar en tot moment i, ja al final, va conversar en privat amb alguns membres del personal.

Cap a les 10 va entrar novament al seu despatx. A la taula hi tenia dos ordinadors, i d'una bossa va treure la tauleta que els regidors i treballadors han utilitzat aquests dies per fer teletreball. «L'Ajuntament va haver de tancar d'un dia per l'altre. L'equip d'informàtica ha fet una gran feina». El mòbil és la seva gran eina de treball, explica. «El meu número de telèfon el té molta gent. M'agrada muntar-me l'agenda més que no pas que me la facin». En un dels mobles d'alcaldia, fins ara ple de figures de la imatgeria de la ciutat, hi havia dos llibres d'arquitectura. Un sobre Alexandre Soler i March i l'altre d'Ignasi Oms i Ponsa.

Al despatx pensa fer-hi canvis, en funció de la disponibilitat que hi hagi, perquè considera que és una mica fosc. D'entrada les cortines es van portar a rentar però «he dit que no cal que les tornin a posar. Entra més claror».

Al mateix despatx hi va entrar cap a 1/4 d'11 el fins ara alcalde de Manresa, Valentí Junyent, per fer una reunió de traspàs juntament amb el secretari general de l'Ajuntament –aquest últim amb el seu propi gel hidroalcohòlic. Es tracta d'un formalisme que s'ha de dur a terme perquè així ho marca la llei, en el qual es dona compte bàsicament de la situació financera de la casa. «No tindrà sorpreses», va dir Junyent abans de començar. Una breu explicació i les respectives signatures van acabar de seguida l'acte formal.

A la tarda Aloy va mantenir una reunió amb el grup municipal d'Esquerra i amb el Consorci Viari, trobades que van ser telemàtiques. Posteriorment es va afegir al Cant dels ocells que cada tarda s'interpreta als porxos de l'ajuntament i després va visitar el Banc d'Aliments.

Les trobades amb els treballadors, les reunions per quadrar agendes, trucades, missatges de felicitació que en molts casos no va poder respondre van omplir el primer dia del nou alcalde de Manresa, Marc Aloy, el primer d'Esquerra Republicana després de 84 anys, i també el primer que s'ha declarat obertament homosexual, un fet que «tots hem de viure amb normalitat».