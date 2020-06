Els botiguers mantenen les festes del Carme i de Sant Ignasi amb canvis

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants de Manresa manté tant les festes del Carme que organitza com la seva participació a les festes de Sant Ignasi però introduint canvis en la programació. La festa del Carme es durà a terme el dia 16 juliol amb l'ofrena, la missa i les tradicionals havaneres, entre altres actes.

Les festes del Carme arriben abans de les festes de Sant Ignasi, impulsades també per l'associació de comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants –amb la Fundació la Cova, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'Ajuntament–, que seran del 23 al 31 de juliol.

En aquest cas, el sopar no es pot fer, ni tampoc el vermut. Un altre acte que en aquesta ocasió no es durà a terme serà el concurs d'aparadors, i pel que fa a la missa a la capella del Pou de la Gallina, del 31 de juliol, es farà de forma excepcional fora, entre Sobrerroca i Serarols. Els organitzadors mantenen tots els actes possibles com a mostra de normalitat.