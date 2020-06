arxiu particular

Col·laboració de la UBIC i l'Escola d'Art arxiu particular

Per segon any consecutiu i fruit de la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants i l'Escola d'Art, els monòlits publicitaris situats a Sant Domènec, Sant Miquel, davant la biblioteca del Casino i a la Bonavista, llueixen el disseny d'una de les alumnes de l'escola, Anna Garcia Solà, a la qual es van lliurar cent euros en vals de compra per gaudir-ne als establiments associats.