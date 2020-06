Ja no queda cap pacient amb covid-19 a l'hospital de Sant Andreu

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa ha comunicat que ja no té cap pacient amb la covid-19. El que quedava ha donat negatiu a la prova PCR però es manté ingressat.

Es tractava d'una persona ingressada a la unitat d'aïllament des del passat 13 d'abril. Així que ha passat 78 dies abans que el PCR hagi resultat negatiu. D'altra banda es manté ingressat perquè obtenir la PCR negativa no vol dir que encara estigui en condicions per tornar al domicili.

D'altra banda, les altes donades a persones afectades per la covid-19 als centres assistencials manresans arriben ja a la xifra acumulada de 1.106, 1.058 de les quals a Althaia i 48 a Sant Andreu.

Althaia, per una actualització de dades, ha facilitat avui la xifra de 1.058 altes donades, tretze més que en l'anterior recompte.

Althaia té avui nou persones ingressades per coronavirus, dos més que el dia anterior. Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu no té cap ingressat positiu per covid-19, però manté ingressat al centre assistencial el que quedava, ja negativitzat, fins que obtingui l'alta a domicili.

La xifra de víctimes mortals es manté inalterable amb 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu, 234 en total.