Manresa compleix un mes sense víctimes de coronavirus als centres assistencials

Ahir es van complir trenta-un dies consecutius sense víctimes mortals a causa del coronavirus als centres assistencials de Manresa.

El 29 de maig hi va haver el darrer mort a Sant Andreu –i va passar de 63 a 64 víctimes mortals, que és el nombre que manté ara.

Encara fa més dies de la darrera defunció a Althaia a causa de la pandèmia. El 23 de maig hi va haver el darrer mort a Althaia –i va passar de 169 a 170 víctimes, el nombre que manté en l'actualitat. Són trenta-set dies sense morts a causa del coronavirus.

Les dades d'ahir de la Fundació Althaia van ser gairebé les mateixes que els dies anteriors i es mantenien les 1.045 altes acumulades i les 170 víctimes mortals. Va disminuir el nombre de persones ingressades per coronavirus, que va passar de les vuit dels darrers dies a set. L'Hospital de Sant Andreu manté les mateixes dades des del dia 5 de juny: 48 altes donades, 64 morts a causa de l'epidèmia i un únic ingressat per coronavirus. En conjunt hi ha hagut 234 víctimes mortals als centres hospitalaris de la ciutat, s'han pogut donar fins ara 1.093 altes i hi ha vuit ingressats.

Al conjunt de Catalunya, les funeràries van comptabilitzar tres noves morts per covid-19, segons l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.

Això situa la xifra global de víctimes en 12.554. A banda, es van detectar 64 nous casos positius testats (84 menys que en el balanç anterior) i la xifra total puja a 71.430.

Entre les víctimes, 6.853 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (dues més), 4.098 en una residència (una més) i 795 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació es mantenen en la xifra de 808. Fins ara hi ha hagut 4.148 persones ingressades greus, les mateixes que en les últimes 24 hores, i actualment en són 56, una menys.

A nivell estatal, Sanitat va xifrar en 28.346 el total de morts, tres més que diumenge. Hi ha hagut 12 defuncions en els últims set dies i des que va començar la pandèmia hi ha hagut 248.970 casos.