La residència Catalunya de Manresa queda buida però preparada per a un rebrot

Amb dues voltes de clau seguides d'un xoc de mans de complicitat, Merx Tarragó i Mariona Homs, regidores de Ciutat Saludable i Acció i Inclusió Social, respectivament, tancaven, ahir, la porta de la residència Catalunya, després d'haver tornat els avis que hi van entrar, a l'inici de l'emergència, als seus centres d'origen. El tancament, però, és provisional, ja que s'han deixat les instal·lacions preparades per si cal utilitzar-les en cas de rebrot.

L'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya van reobrir la residència municipal (que feia dos anys que havia tancat) com a mesura extraordinària per poder acollir avis negatius de covid-19. El principal objectiu era «mantenir-los sans i, sobretot, oxigenar els centres que presentaven molts casos positius», assegurava Homs. Avui ja no queda cap resident a «l'hotel-salut». Homs i Tarragó van fer, ahir, un balanç positiu dels últims dos mesos, orgulloses per la feina feta: «Ha estat una experiència formidable. Ens vam posar tots les piles i el procés de preparació i adaptació de la residència s'ha fet en temps rècord». Malgrat que Homs va assegurar que per als avis la situació ha suposat un fort trasbals, «els residents s'han habituat perfectament a la seva llar provisional i han pogut tornar tots sans cap a les seves residències».

Homs va explicar que tant l'entrada com la sortida dels usuaris ha estat esglaonada, i que han marxat a mesura que les seves residències s'anaven sectoritzant. Les darreres persones van tornar als seus centres habituals divendres passat.

Les regidores consideren que la situació està estabilitzada: «Podem dir que ens n'hem sortit», però alerten que cal no abaixar la guàrdia i esperen no haver de reobrir per atendre nous casos.



Suma d'esforços

Tarragó va voler posar en relleu el treball en equip i la col·laboració que hi ha hagut per poder tirar endavant la iniciativa. La suma d'esforços entre l'Ajuntament de Manresa, CatSalut, l'Institut Català de la Salut (ICS), el centre hospitalari Sant Andreu i Metges Sense Fronteres han estat cabdals per aconseguir la posada en marxa del centre. Un treball en equip sense el qual, segons Tarragó, «res d'això no hauria estat possible».

La regidora va fer un agraïment especial a Rafi González i Ramon Martín, professionals de Serveis Socials i de l'àrea de Ciutat Saludable, respectivament, «per haver ofert els seus serveis de manera altruista i haver ajudat tant per assolir el bon funcionament de la residència».

Pel que fa a l'atenció directa amb els avis, el centre també ha comptat amb les treballadores de Sant Andreu Salut, que a més s'han encarregat de les tasques d'alimentació, neteja i bugaderia. Metges Sense Fronteres, al seu torn, van oferir formació per habilitar la llar i els professionals amb totes les mesures necessàries.

En definitiva, Homs i Tarragó van voler valorar especialment la gestió de les administracions públiques, que «normalment estudien detalladament el procediment abans no emprenen un camí, però que en aquest cas ens hem alineat tots per trobar molt de pressa una solució».

En el cas de la residència Catalunya, «vam començar sense tenir pràcticament res i hem acabat entrant televisions i permetent visites, i tot això en només dos mesos», explicaven les regidores.