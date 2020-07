A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa ja no queda cap ingressat amb covid-19

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa va comunicar ahir que ja no té cap pacient ingressat positiu en covid-19. Les proves van confirmar que el darrer que hi havia ja no tenia la malaltia, però continuarà ingressat fins que estigui en condicions de tornar a casa. Es tracta d'una persona que està ingressada per positiu en covid des del 13 d'abril passat, durant 78 dies, fins que el dia número 79 ha donat negatiu.

L'Hospital de Sant Andreu havia arribat a tenir 138 persones ingressades simultàniament a les unitats d'aïllament a causa de la pandèmia. Ahir el centre celebrava que la xifra havia quedat reduïda a zero.

D'altra banda, les altes donades a persones afectades per la covid-19 als centres assistencials manresans ja arriben a la xifra acumulada de 1.106, 1.058 de les quals a Althaia i 48 a Sant Andreu.

Althaia, per una actualització de dades, va facilitar ahir la xifra de 1.058 altes donades, tretze més que en l'anterior recompte.

La fundació sanitària tenia ahir nou persones ingressades per coronavirus, dues més que el dia anterior.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, no té cap ingressat positiu per covid-19, però mantenia ingressat al centre assistencial el que quedava, ja negativitzat, fins que obtingui l'alta a domicili. La xifra de víctimes mortals es manté inalterable amb 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu, 234 en total.

71.576 positius a Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat va informar que a Catalunya fins ahir hi havia hagut un total de 71.576 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.149 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 54. A més, 689 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació de la malaltia.

Des de l'inici de la covid a Catalunya fins ahir, s'havien comptabilitzat 39.605 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, 14.966 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.

Tal com es va ordenar des del departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.556 persones fins ara, amb la covid-19 o com a sospitoses d'haver cpntret la malaltia. D'aquestes, 6.854 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.098 a una residència i 795 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.



28.355 morts a l'Estat

El ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 28.355 el total acumulat de víctimes mortals amb coronavirus confirmat a l'Estat espanyol, nou més que aquest dilluns, quan eren 28.346.

Segons l'últim informe del Govern espanyol, hi ha hagut 20 defuncions en els últims set dies, vuit de les quals a Madrid, tres a Castella-la Manxa i dues a Catalunya.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.271 casos confirmats per proves diagnòstiques, 301 més que el total de diumenge (248.970), i 99 diagnosticats el dia previ, 15 més que en l'informe anterior.

D'aquests, 29 s'han registrat a Madrid, 26 a Catalunya i 10 a l'Aragó.

L'última setmana hi ha hagut 153 hospitalitzacions i 11 ingressos en Unitats de Cures Intensives (UCI) a tot l'Estat espanyol.