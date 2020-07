Manresa recopila totes les activitats extraescolars gratuïtes per a infants i joves

L'Ajuntament de Manresa ha recopilat en un únic document totes les activitats extraescolars gratuïtes per a infants i joves que s'ofereixen a la ciutat. El recull respon a la proposició que el ple va aprovar en la sessió de gener d'aquest any, segon s la qual l'Ajuntament es comprometia a elaborar una borsa de recursos educatius gratuïts abans d'aquest juliol. La proposició va ser presentada pel grup de FEM Manresa i aprovada per unanimitat, amb els vots també d'ERC, JxM, PSC i C's.

El document recull tant les activitats que impulsa l'administració pública com aquelles que ofereixen altres associacions o col·lectius de Manresa. Es pot consultar a l'apartat d'Ensenyament del web de l'Ajuntament de Manresa. A principi de curs es farà arribar a totes les escoles i instituts de la ciutat per tal que cada centre en faci difusió a les famílies. També es farà arribar a tots aquells agents que conformen la comunitat educativa de la ciutat.

Objectiu: garantir l'equitat

L'objectiu del recull és impulsar la creació d'un ecosistema educatiu local on l'oferta educativa gratuïta existent al territori sigui clau per avançar cap a la millora d'oportunitats per a tothom, vetllant així per garantir l'equitat.

Els infants i joves aprenen a tot arreu i en tot moment i no només als espais formals d'aprenentatge, i és per això que cal aprofitar les oportunitats educatives que ofereix la ciutat. L'administració local és qui liderarà aquesta coordinació entre agents educatius per garantir les oportunitats educatives del territori i la coordinació entre tots els actors de la comunitat, enfortint així la cohesió social.

Visibilitzar-les, reconèixer-les i connectar-les amb les de l'àmbit formal és una de les fites que planteja la iniciativa Educació 360, impulsada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill, juntament amb altres entitats i ajuntaments, entre els quals hi ha l'Ajuntament de Manresa.