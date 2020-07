Aloy dona llum verd a la remodelació del govern en el primer ple que presideix

Marc Aloy va presidir ahir el seu primer ple com a alcalde de Manresa, que va servir per donar llum verd a la recomposició del govern municipal que liderarà aquest mandat fins al maig del 2023.

La primera mostra visible del canvi, a banda d'Aloy ocupant la cadira d'alcalde, va ser que els grups d'ERC i JxC es van intercanviar els llocs a la sala, perquè si els mantenien amb la incorporació de Valentí Junyent hauria calgut separar el dos regidors de Ciutadans.

Com a conseqüència del pacte de govern rubricat el juny passat al parc de la Seu, Marc Aloy (ERC), que era primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, va ser investit dissabte alcalde de Manresa.

Valentí Junyent (JxM), que ha estat alcalde els darrers 9 anys, assumeix la primera tinència d'alcaldia i la regidoria de Presidència, i manté la regidoria d'Hisenda.

Cristina Cruz (ERC) passa de tercera a segona tinent d'alcalde i desplaça Joan Calmet (JxM), que baixa de la segona a la tercera tinència d'alcaldia.

Antoni Massegú (JxM) també es veu desplaçat de quart a cinquè tinent d'alcalde, mentre que David Aaron López puja de cinquè a quart.

Núria Masgrau (JxM) baixa de sisena a setena tinència d'alcaldia i la seva és ocupada per Montserrat Clotet (ERC), que no en tenia. La remodelació es tanca amb l'entrada de Mariona Homs (ERC) com a vuitena tinenta d'alcalde.

Antoni Massegú es va estrenar com a portaveu del govern explicant l'ampliació de sis a vuit tinències d'alcaldia perquè «totes les àrees estiguin representades a la junta de govern, en un moment especialment crític pel fet que cal gestionar els efectes de la pandèmia del coronavirus. Fins ara, la d'Acció Social i la de Recursos Humans no hi tenien presència».

Després del govern, el primer a parlar va ser Andrés Rojo (Cs) –les intervencions es fan seguint l'ordre de menys a més representativi-tat–, que va dir que la seva valoració a l'acció de govern seria a partir de les accions que s'esdevinguessin «ple a ple i comissió a comissió».

Jordi Trapé (Fem) va assegurar que fer aquell ple sense l'apartat de retribucions «no té sentit», va atribuir l'ampliació de tinències d'alcaldia a la necessitat d'equilibris interns de la coalició de govern i va dir que els diners de l'assistència els donarien a la Xarxa de Suport Mutu.

Felip González (PSC) va afirmar que passar de sis a vuit tinents d'alcalde era «fruit d'unes negociacions que van ser complicades» i no de cap de les raons fetes públiques i va celebrar que s'avancés en la paritat en l'organigrama.