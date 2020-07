Cerimònia de comiat a Florenci Serra, «un home de ciutat i d'entitats»

L'emergència sanitària va impedir acomiadar l'activista social de Manresa Florenci Serra, mort l'abril passat. Ahir es va esmenar. Desenes de persones es van concentrar a la pèrgola del parc de Puigterrà per remarcar «els seus valors», va dir el mestre de la cerimònia, Pep Garcia. Va ser un homenatge senzill en el qual va intervenir la seva germana, Maria Àngels Serra (imatge); Gonçal Mazcuñán i Josep Maria Descals, i el seu fill, Alexis Serra. Una versió del So del silenci va servir per iniciar una cerimònia que va acabar amb rom cremat pels vincles que Serra tenia amb la Costa Brava.