El millor regal de les noces d'or serà ajudar a lluitar contra l'ictus

El millor regal per celebrar les seves noces d'or podria ser una donació a Althaia per fer recerca sobre l'ictus, va pensar el matrimoni Villegas-Servitja després que ella, la Maria Carme, en patís un ara fa poc més d'un any.

Així ho van fer saber a família i amics, i així també va ser com van reunir 2.500 euros amb aportacions voluntàries que han lliurat a Althaia i que es destinaran per fer recerca. El més important d'aquest gest, però, és que s'ha convertit en la llavor d'un nou projecte de mecenatge per oferir atenció integral a pacients amb dany cerebral i malalties neurodegeneratives.

Francesc Villegas, conegut activista de Manresa, i la seva esposa Maria Carme Servitja, han explicat aquest dijous què els va fer decidir tirar endavant la iniciativa. El març del 2019 eren a punt de marxar uns dies de vacances. «Ja teniem les maletes fetes i la Maria Carme em va dir que m'esperés un moment que anava a buscar una cosa. No tornava. La vaig anar a buscar i la vaig trobar a terra. Aquí va començar tot». Ambulàncies i corredisses a l'hospital.

La Carme relata que quan va veure les cares dels metges «totes molt serioses, vaig pensar: Verge, si que estàs malament». Quan va poder aixecar cames i braços «ja els hi va canviar la cara». S'ha recuperat, tot i que pateix petites seqüeles.

A l'hospital «hi va haver molt positivisme», i quan va coincidir amb la celebració de les noces d'or van demanar que en comptes de regals fessin una aportació econòmica voluntària, gest per agrair l'atenció rebuda, amb la condició expressa que es destinés a la investigació sobre l'ictus a Althaia.

El gest, que volen divulgar perquè «la gent s'involucri», s'ha convertit en una nova línia de mecenatge amb la particularitat que en aquesta ocasió la iniciativa ha sorgit de la pròpia ciutadania. Els projectes de mecenatge que ha impulsat Althaia, i que han fet possible un nou i modern hospital de dia d'Oncologia i Hemetologia, els va impulsar la pròpia institució. També té en marxa un projecte per renovar les instal·lacions de Pediatria. En aquest cas la llavor l'ha posat el matrimoni Villegas-Servitja.

L'ictus és la tercera causa de mortalitat en els països industrialitzats, i la primera causa de discapacitat. Té repercussions en l'àmbit personal, familiar, social i laboral. La Fundació Altha va atendre l'any passat 589 d'ictus.

La presentació del projecte s'ha fet aquest dijous al matí al gimnàs de rehabilitació de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Hi han participat Francesc Villegas i Maria Carme Servitja; la cal de Comunicació, Participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich; la cap del servei de neurologia, Natàlia Mas; la cap de Rehabilitació, Neus Ticó; el neuropsicòleg Jordi Sánchez; i la cap de la Unitat de Recerca i Innovació, Gemma Cuberas.