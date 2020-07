El bitllet senzill del bus urbà de Manresa costarà 1 euro durant tot l'estiu

El preu del bitllet senzill de bus urbà de Manresa costarà 1 euro, la meitat del que val ara, durant tot l'estiu. La mesura s'aplicarà a partir de dilluns vinent amb l'objectiu de recuperar la confiança dels usuaris de l'autobús urbà i també de promocionar l'ús del transport públic de la ciutat, segons ha explicat l'Ajuntament de Manresa.

El servei ja funciona al 100 % des del passat 21 de juny. És el servei no lectiu, el que s'implanta tots els estius quan acaba el curs escolar. Segons l'Ajuntament, es vol convidar a tothom qui ho vulgui a fer servir el bus urbà per als seus desplaçaments habituals per la ciutat.

Amb les mesures que s'han posat en marxa aquestes darreres setmanes com com l'increment del servei respecte el període de la covid, accions de neteja i higiene, i campanyes de promoció, els usuaris estan recuperant la confiança en el servei, assegura l'Ajuntament.

S'ha observat un increment sostingut en el seu ús per moure's per la ciutat. La mesura del bitllet senzill a 1 euro s'inscriu en el conjunt de mesures que promou l'Ajuntament de Manresa en el marc del Pla de Recuperació Social i Econòmica engegat amb motiu de la pandèmia de la covid-19.

Per tal de fer promoció de la campanya del bus a 1 euro, es posaran vinils a les principals marquesines de la ciutat i als busos, també se'n farà difusió als panells electrònics que indiquen el temps de pas de cada bus, a la web de manresabus, app i a les xarxes socials. Tot amb l'objectiu d'incrementar l'ús del transport públic de la ciutat, tant pels usuaris habituals, com per a persones que en vulguin provar la seva eficàcia i comoditat, sobretot en aquests mesos d'estiu.

La campanya posa èmfasi en la seguretat, la frescor i la sostenibilitat de l'ús del transport públic i segueix informant del preu de les targetes multiviatge com la T-10 (a 0,91 € el viatge) i la T-mes (que per un euro al dia permet viatges il·limitats).

La mesura ja s'ha posat en pràctica en altres ocasions com per exemple durant la Setmana de Mobilitat. Ja llavors la venda de bitllets senzills va augmentar un 50 % en algunes jornades.