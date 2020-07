La Festa del Tomàquet celebrarà la quarta edició al final de mes

La quarta edició de la Festa del Tomàquet del Bages se celebrarà del 20 al 25 de juliol, i adaptarà tots els seus actes a les recomanacions i obligacions sanitàries imposades per la covid-19.

La iniciativa és organitzada per diverses institucions i entitats, així com associacions agrícoles. De moment no s'han fet públics els actes que formaran el programa. S'han avançat les dates de celebració i també que inclourà jornades, conferències, activitats gastronòmiques i visites a explotacions agràries. Com a les últimes edicions un dels grans protagonistes de la Festa del Tomàquet serà el mercat que se celebrarà el 25 de juliol a la plaça Puigmercadal amb la presència de productors de Manresa i comarca.

Segons l'Ajuntament de Manresa, durant el confinament els pagesos han continuat treballant, com els serveis essencials, i per aquest motiu s'ha decidit tirar endavant la quarta edició del certamen, tot i que amb «la modèstia necessària per adaptar-se a la nova situació i respectant les mesures que s'hagin d'adoptar amb la nova distància social».

Recorda, en aquesta línia, que més enllà de la festa en si, l'acte vol ser un homenatge a la pagesia i una manera de promocionar el consum de proximitat, local i coherent, així com els productes de temporada. La iniciativa d'aquest estiu també vol expressar un agraïment a la restauració bagenca que aposta pels productes de proximitat, així com generar espais de reflexió i relacions socials.