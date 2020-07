Manresa celebrarà la tradicional benedicció de vehicles divendres que ve

El Montepio està treballant en l'organització d'una festa de Sant Cristòfol a Manresa amb versió més reduïda, anul·lant i ajornant algunes de les activitats, per prioritzar la seguretat i reduir al mínim el risc de contagi de Covid-19. La celebració serà el divendres 10 de juliol i tots els actes es concentraran a la tarda.

És previst que es faci el lliurament de guardons: Premi Fidelitat al soci més antic, Premi Confiança al soci més jove, i Premi Montepio a una trajectòria destacada. Aquest darrer guardó servirà per fer un reconeixement a tot el personal sanitari i assistencial que treballa per atendre els pacients de la Covid-19. En representació de tot el col·lectiu sanitari, recollirà el reconeixement el servei de la UCI d'Althaia. L'acte d'entrega de premis es farà amb aforament limitat i prèvia inscripció.

A partir de les 7 de la tarda, és previst fer la tradicional benedicció de vehicles, però sense exposició de cotxes d'ADF ni Bombers. La col·lecta d'enguany es destinarà a Creu Roja Manresa, per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia.

Per altra banda, s'anul·la el tradicional ofici religiós que es feia a l'Església de Sant Andreu, la recepció i piscolabis del migdia i s'ajorna al mes de setembre el lliurament de diplomes als socis amb més de 50 anys de fidelitat a l'entitat.



I Premi Montepio d'Àlbum Infantil Il·lustrat



Amb la finalitat de potenciar la creació literària per a nens i nenes, el Montepio convoca, amb la col·laboració de Pagès editors, el primer Premi Montepio d'Àlbum Infantil Il·lustrat, per fomentar els valors propis d'una literatura infantil de qualitat dins d'una societat democràtica, així com promoure la solidaritat, el civisme, la igualtat de sexes i generacions, el respecte cultural i la sostenibilitat medioambiental. Dins la celebració de Sant Cristòfol, es presentarà aquest certamen, dotat amb 1.500 euros com a avançament per la cessió dels drets d'edició a Pagès editors

Podran optar al Premi totes les obres il·lustrades de temàtica lliure, però ha d'anar relacionada amb la mobilitat, el transport o la conducció cívica de vehicles, així com transmetre valors, estètics, ètics i humans, que formen part de la mobilitat i la comunicació. El conte ha d'anar adreçat als infants més petits, dins de la franja aproximada d'edat entre els 3 anys i els primers lectors.