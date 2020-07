Manresa fa un pas més per dotar el Centre Històric d'un gran espai d'ús públic

L'Ajuntament de Manresa ha fet un pas endavant per crear un gran espai d'ús públic a l'entorn de l'Anònima, en ple Centre Històric. Consistori i Endesa, fins ara copropietaris dels terrenys de l'entorn de l'antiga fàbrica, han signat aquest migdia el contracte de permuta de les finques. Així l'Ajuntament adquireix dues finques propietat de la companyia. Per la seva part, Endesa una finca del consistori i 220.000 euros. D'aquesta manera, l'Ajuntament disposarà dels terrenys per crear la zona verda a l'entorn de l'Anònima, d'uns 4.500 m2 o, el que és el mateix, l'equivalent a dues places Sant Domènec.

Davant de notari, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el responsable de Gestió Patrimonial d'Endesa a Ibèria, Antonio Colchero; i el de l'àrea de Vendes i Desenvolupament de Patrimoni d'Endesa, Manel Bartes, han signat la permuta. Amb l'intercanvi de finques, el consistori manresà aconsegueix que el 65% dels terrenys passin a ser de titularitat municipal. L'objectiu, ha manifestat l'alcalde, és convertir-ho en zona verda. Una petita part passarà a incorporar-se a l'equipament que conforma l'Anònima.



Sense calendaris

Segons Aloy, encara no s'han establert els terminis per executar els treballs d'adequació de la zona. L'alcalde ha recordat que la residència Montblanc, recentment fusionada amb Sant Andreu Salut, vol construir pisos residencials al costat de l'equipament de l'Anònima, als terrenys que ara són d'Endesa. Caldrà doncs esperar que es materialitzi l'acord entre la companyia i la residència. La intenció, ha dit, és que totes dues obres puguin fer-se alhora.



Un conveni de fa un any i mig

La permuta d'aquest divendres completa el conveni que l'Ajuntament i Endesa van signar fa un any i mig i que ha obligat a modificar el POUM, el març de 2019. La modificació va permetre reduir l'edificabilitat a la nova illa que es formarà a l'entorn de l'Anònima, entre els carrers Sant Salvador, Puigterrà de Dalt i Llussà. Això va suposar un increment de l'espai d'ús públic de més de 1.200 m2. Sumats als ja previstos, en l'anterior planejament, fan que la superfície total d'ús públic ara ja ascendeixi als 4.500 m2.



Esponjar una zona amb una alta densitat d'edificis

Amb el nou espai d'ús públic l'Ajuntament de Manresa vol esponjar l'entorn de l'antiga seu de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat, situada en un punt del Centre Històric de la ciutat i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. Es tracta d'una zona amb una alta densitat d'edificis i sense pràcticament zones verdes. En aquest sentit, l'alcalde ha "agraït" que la crisi de 2008 va impedir que s'hi construís i ha afavorit que ara s'hagi pogut passar a disposar dels terrenys per al seu ús públic.

La voluntat, ha manifestat l'Ajuntament, és que la nova zona verda serveixi per millorar l'equipament de l'Anònima i l'entorn, i permetre, alhora, dotar a l'edifici d'una major presència i visibilitat.



Pagament ja fet

La signatura de la permuta s'ha fet davant de notari i amb els representants municipals i d'Endesa utilitzant el seu propi bolígraf i netejant-se les mans immediatament després d'intercanviar-se la documentació per signar.

Mentre es duia a terme, han explicat fonts municipals, el consistori ha transferit els diners a Endesa. Concretament 205.000 euros, ja que quan es va signar el conveni, el 2019, l'Ajuntament ja va fer un primer pagament de 15.000 euros.